Čo čítame

Na československej železnej opone bolo počas jej existencie zastrelených či zabitých elektrickým prúdom 350 utečencov. O niečo menej je známe, že v tom čase na rovnakom mieste zahynulo 654 pohraničníkov.

28. jún 2010 o 0:00 Ján Gregor

Pri stretnutiach s „narušiteľmi" zomreli iba desiati, v každom štvrtom prípade zahynuli pri dopravných nehodách, no najčastejšou príčinou bola samovražda. Mladí vojaci znášali stráženie nášho socialistického raja veľmi ťažko. Aj o nich hovorí publikácia Abeceda komunismu (Host), ktorá v takmer tridsiatke hesiel predstavuje bývalý režim prostredníctvom príbehov konkrétnych osôb.

Absurdita a krutosť režimu sa občas pri všeobecnom písaní o ňom vytráca, konkrétne príbehy nás vracajú do reality. Kniha sa začína heslami Asanácia (násilné vyvážanie chartistov za hranice), Bonzák a Cenzúra, končí sa heslami Výjazdná doložka, Wonka (disident, ktorý rok pred pádom režimu zomrel vo väzení), Zatýkanie a Železná opona.

Kniha je plná príbehov o nespravodlivo odsúdených a šikanovaných ľuďoch, čo protirečí nostalgickým mýtom, že naši komunisti neboli žiadni sadisti a vlastne sme sa nemali až tak zle. Keby to bola pravda, ľudia by neutekali na doma ušitých balónoch a neriskovali životy celej rodiny tak ako v prípade slovenského cyklistu Róberta Hutyru. Tomu sa podarilo preletieť do Rakúska nielen so svojou manželkou a dvoma deťmi, ale aj s pretekárskym bicyklom na palube. Bohužiaľ, mnohé podobné príbehy šťastný koniec nemali.