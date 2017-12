Potlesk

Vlaková stanica v Trenčíne sa len ťažko dokáže zbaviť prívlastkov odkazujúcich na leto s tisíckami ľudí hrnúcich sa na známy multižánrový festival Pohoda.

28. jún 2010 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Možno práve preto, že aj filmový Art Film Fest čoraz viac naberá na rôznorodosti, evokoval podobné asociácie.

Nie tisícky, ale stovky mladých sa so spacákmi presúvali do Trenčianskych Teplíc, aby ich na chvíľu vytrhli z kúpeľnej letargie.

Nie tri, ale podaktorí aj osem dní zvládli spať na tvrdej dlážke telocvične, ktorá už tradične slúžila ako študentská nocľaháreň. Keby však to, že vydržali, malo svedčiť o výnimočnosti Art Film Festu, bolo by to málo.

Pohoda ponúka široký záber hudobných žánrov a druhov umenia vôbec. Art Film Fest je svojím programom na najlepšej ceste k vybudovaniu si rovnakého, priam osobného vzťahu s návštevníkmi.

Snáď každý si z filmovej ponuky vybral. Často aj dva - tri filmy v rovnakom čase. Nestarnúce komédie, klenoty videné už tisíckrát, animované snímky, experimentálne prístupy tvorcov, medzinárodne ocenené výtvory filmových ikon - aj tak sa dal stráviť tento maratón.

Nechýbali diskusie, hudobné večery, osobnosti. Občas sa diskutovalo aj počas filmov. Istý kúpeľný pár v zápale preberal každú filmovú scénu. Počas ich rozhovoru im možno aj snímka Sebbe niečo povedala. To by bol ten najlepší prípad. Aby film - zážitok iba neprešiel okolo nich.

Stav staničných toaliet či štyridsaťminútové čakanie na „rýchle občerstvenie" vo festivalovej kaviarni sa dajú prehliadnuť. Ohromná energia a cit, aké vkladajú organizátori do festivalu, ktorý by si celkom iste zaslúžil minimálne rovnako veľký potlesk ako Gérard Depardieu počas sobotného popoludnia, sa prehliadnuť nedajú.