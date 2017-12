Skutočný život, to si ty a ja

29. jún 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Po veľkom úspechu animovaného debutu Persepolis dnes Marjana Satrapi chystá nový film. Dotkne sa v ňom politiky, ale nebude v ňom to, čo vídame v správach.

Režisérka Marjana Satrapi dostávala takéto ponuky od roku 2007. Vtedy zažiarila svojím debutujúcim filmom Persepolis a keďže v ňom opísala svoje dospievanie v Iráne, filmoví agenti a producenti si ju zaradili medzi nádejné kandidátky na politicko-akčné príbehy. Boli blízko, ale ešte stále dosť ďaleko.

V júli začne Satrapi nakrúcať nový film Kura na slivkách a jeho prvotný motív znie predsa len o čosi prostejšie: Už niet takých huslí, na ktorých by Nasser túžil hrať, preto si ľahne do postele a čaká, kým umrie...

Bude to príbeh z Iránu päťdesiatych rokov, keď s podporou Američanov zvrhli premiéra Muhammada Mosaddegha. Takže áno, bude to film s neodškriepiteľným politickým rozmerom, ale v prvom pláne by mal mať čosi iné. Tak, ako to bolo aj v Persepolise. To nebol uplakaný film, nezneužíval iránsku drámu a nerobil zo svojich hrdinov obete. Mal moderný, uvoľnený slovník (napríklad aj sexuálny) a ním rozprával o sebavedomej mladej žene, ktorá si musí vyriešiť svoj osobný život.

„Mohli by sme hovoriť o tom, ako prezidenti formujú svet, aké rozhodnutia robil Bush a aké Saddám Husajn. Ale to by sme hovorili ako v televíznych novinách. Skutočný život musíme hľadať medzi nami. Skutočný život, to si ty a ja,“ hovorila Satrapi v roku 2007 pri premiére Persepolisu na festivale v Cannes.

Tento rok prišla do Cannes preto, aby pozháňala peniaze na svoj druhý film. Zatiaľ sa jej to veľmi nedarilo. Prekvapilo ju a sklamalo, ako málo ju podporilo Francúzsko, kde už dlho žije a kde sa na Persepolis prišlo pozrieť 1,4 milióna ľudí. Zistila, že taký problém by asi nemala, keby chcela nakrútiť Persepolis 2. Ale ona sa nechce vracať k tomu, čo už vie. Kura na slivkách (Poulet aux prunes) nebude animovaný film, ale hraný a hlavné úlohy v ňom budú mať Matthieu Amalric a Isabella Rossellini.

Marjana Satrapi je extrovertka a optimistka, pre časopis Le film Francias povedala, že nový film bude na rok hotový a že sa s ním ukáže v Cannes. Potom začne robiť na novom scenári a plánuje, že ním uzavrie svoju trilógiu z Iránu. Jeho pracovný názov je Jedenásta absolventka a bude to rozprávanie o mladej žene. Hoci jej rodina zakázala vzdelávať sa, naučila sa písať aj čítať a stala sa v poradí jedenástou osobou, ktorej sa v jej dedine podarilo zmaturovať.