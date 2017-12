Hollywoodski žraloci vyrastali na Čeľustiach

30. jún 2010 o 0:00 Ján Gregor

Pred tridsiatimi piatimi rokmi Spielberg nakrútil Čeľuste a zmenil dejiny komerčného filmu. Pred nakrútením Čeľustí neexistoval fenomén letného kasového trháku. Jeho vznik ovplyvnil kinematografiu na celé desaťročia, aj keď dnes prežíva krízu.



Žraloky sú plaché zvieratá, ale v lete 1975 ich povesť zmenil Steven Spielberg. Urobil z nich najväčšiu hrozbu pre všetkých, čo sa radi kúpu v mori. Podľa štatistík sa najviac útokov žralokov objavilo pred desiatimi rokmi, ale na celom svete ich bolo menej ako osemdesiat a zahynulo pri nich iba šestnásť ľudí. Nasledujúce roky sa počet mŕtvych dal vždy zrátať na prstoch jednej ruky.

Úplne inak vyzerali tieto zvieratá vo filme Čeľuste a v jeho menej vydarených pokračovaniach. Nakrúcanie sa oproti plánu pretiahlo o sto dní a rozpočet prekročili viac než dvojnásobne, takže si Spielberg myslel, že ho už nikdy nijaké štúdio nenajme. Filmári mali tri mechanické žraloky, ktorých pohyby ovládalo až štrnásť ľudí. Žralok sa vo filme objavoval najmä v náznakoch, v čom kritici videli vplyv Alfreda Hitchcocka. Skutočnosť bola o niečo prozaickejšia – pri nakrúcaní vo vode sa žraloky neustále kazili, a tak musel Spielberg výrazne zostrihať nakrútený materiál.

Revolučný marketing

Film mal premiéru na konci júna 1975 a premietali ho naraz v rekordných štyristo kinách a ich počet po krátkom čase rozšírili o ďalších dvesto. Bol to veľký zlom v dovtedajšej distribúcii a marketingu, Čeľuste ako prvé masívne využili možnosti televíznej kampane. „Nechoďte do vody!“ znel slogan filmu.

Filmy v tých časoch premietali na začiatku len v niekoľkých kinách vo veľkých mestách, potom sa po krajine konali opakované „premiéry“. Ak sa film po týchto projekciách ujal, putoval ďalej do menších miest. Ešte aj film ako Krstný otec na začiatku premietali iba v piatich kinách.

Čeľuste len v Spojených štátoch a Kanade zarobili sto miliónov dolárov, po celom svete to bolo 470 miliónov dolárov, čo je ekvivalent dnešných 1,9 miliardy. Rozpočet na film bol pritom len sedem miliónov.

Do ich premiéry neexistoval fenomén letných komerčných hitov, v tomto ročnom období ľudia príliš do kina nechodili. Vznikol však nový typ filmov zameraný na špecifické publikum – tínedžerov a rodiny. Čeľuste vytvorili model na vznik takých filmov, ako boli Hviezdne vojny, Top Gun či Indiana Jones. Štúdiá sa osmelili a neváhali investovať do náročných trikov ani do marketingu. Stelesnením celého tohto obdobia sa stal práve Steven Spielberg, ktorý dokázal premieňať celuloid na zlato.

Dedičstvom Čeľustí sa stali aj nevydarené pokračovania slávnych filmov, samotné Čeľuste mali tri pokračovania, pričom každý nový diel bol horší. Filmová distribúcia sa za posledné desaťročia zmenila natoľko, že priemerný hollywoodsky film sa v Amerike hneď na začiatku dostane do dvoch až troch tisícok kín. Skôr než sa ľudia pri zlých filmoch stihnú spamätať a poslať si správu ďalej, môžu štúdiá slušne zarobiť. Aj preto spoza Atlantiku neustále počúvame správy o tom, čo sa dialo prvý premietací víkend.

Malé môže byť milé

Zdá sa, že letné kasové trháky dnes zažívajú útlm. Ako upozornil denník Independent, viaceré akčné filmy plné špeciálnych efektov v poslednom čase vybuchli, zatiaľ čo úspech žali menšie filmy. Ešte aj udeľovanie Oscarov býva v réžii nezávislejších titulov.

Za posledné mesiace pôvodné plány nenaplnili veľké ambiciózne projekty ako Princ z Perzie, Súboj Titanov či nový Robin Hood. Veľké štúdio Universal už vyše roka nemalo úspešnejší titul, štúdio MGM sa už mesiace potáca na pokraji krachu. Keby s Avatarom v decembri neprerazili 3D filmy, možno by sme mali pred sebou éru nízkorozpočtových prekvapení.