Aké sú najlepšie letné hity posledných päťdesiatich rokov?

Podľa amerického rebríčka Billboard Hot 100 je najpopulárnejšou letnou pesničkou skladba Summer In The City z roku 1966 od skupiny The Lovin' Spoonful.

3. júl 2010 o 0:00 SITA

BRATISLAVA. Podľa amerického singlového rebríčka Billboard Hot 100 je najpopulárnejšou letnou pesničkou "všetkých čias" skladba Summer In The City z roku 1966 od skupiny The Lovin' Spoonful.

Striebornú pozíciu obsadila skladba Wipe Out z roku 1962 od rockovej kapely The Surfaris, trojicu najväčších hitov leta uzatvára Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini, ktorú v roku 1960 nahral Bryan Hyland.

Štvrté miesto si na základe svojich pozícii v rebríčku zaslúžila pieseň Surf City od dvojice Jan & Dean z roku 1963. Päťku obsadil Richard Marx so svojou pesničkou Endless Summer Nights z roku 1988.

Do tridsiatky najlepších skladieb leta sa dostali aj Summertime (1991), ktorú nahrali DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Surfin' U.S.A. (1963) od The Beach Boys, hit zo soundtracku k filmovému muzikálu Pomáda Summer Nights (1978) alebo School's Out (1972) od Alicea Coopera.

Top 10 najlepších letných skladieb

1. Summer In The City (1966) - The Lovin' Spoonful 2. Wipe Out (1962) - The Surfaris 3. Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini (1960) - Bryan Hyland 4. Surf City (1963) - Jan & Dean 5. Endless Summer Nights (1988) - Richard Marx 6. Summertime (1991) - DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince 7. Hot Fun In The Summertime (1969) - Sly & The Family Stone 8. Surfin' U.S.A. (1963) - The Beach Boys 9. Summer Nights (1978) - John Travolta and Olivia Newton-John 10. The Boys Of Summer (1984) - Don Henley

Rebríček zostavili zo skladieb s letnou tematikou, ktoré sa v Billboard Hot 100 objavili od jeho založenia 4. augusta 1958 až do 3. júla 2010. Každej skladbe boli pridelené body na základe jej umiestnenia v americkom singlovom rebríčku v jednotlivých týždňoch, pričom za umiestenie sa na prvej priečke dostali piesne najviac hlasov.

Kapela The Beach Boys sa v prvej tridsiatke objavila dokonca päť ráz, a to so skladbami Surfin' U.S.A. (1963), California Girls (1965), Surfer Girl (1963), Wipeout (1987) a Surfin' Safari (1962).

Najstaršou pesničkou v rebríčku je Summertime Blues od Eddieho Cochrana z roku 1958, najmladšou tohtoročný letný hit California Gurls od Katy Perry a rapera Snoopa Dogga.