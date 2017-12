Zomrela britská spisovateľka Beryl Bainbridgeová

Vo veku 75 rokov zomrela dnes uznávaná britská spisovateľka Beryl Bainbridgeová.

2. júl 2010 o 15:42 TASR

LONDÝN.

Literátka podľahla v londýnskej nemocnici rakovine, oznámil jej agent. Spisovateľka, ktorá sa narodila v Liverpoole, bola päťkrát nominovaná na prestížnu Man Bookerovu cenu, avšak nikdy toto najvyššie britské literárne ocenenie nezískala. Dostala však mnoho iných vyznamenaní vrátane Whitbreadovej literárnej ceny a v roku 2000 prevzala z rúk kráľovnej Alžbety II. rad britského impéria.

Za jej najznámejšie dielo je považovaný román Every Man For Himself (Každý sám za seba) z roku 1996, ktorý sa odohráva na palube Titanicu. Bainbridgeová začala svoju kariéru ako herečka. Svoj prvý román A Weekend with Claude (Víkend s Claudom) uverejnila v roku 1967.

V roku 2008 ju denník Times zaradil medzi 50 najväčších britských spisovateľov od roku 1945.