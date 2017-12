Ako sa spíkuje v slovenskom pope

Letné hudobné festivaly už naplno odštartovali a je viac než isté, že z pódia budete často počuť angličtinu - a to nielen v prípade britských či amerických kapiel.

3. júl 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

Angličtina je esperantom rocku a populárnej hudby, ale zároveň rečou, ktorá nie je rodnou rečou žiadneho zo slovenských spevákov s výnimkou Žbirku. To prináša isté problémy. V tejto súvislosti sa ako zaujímavá javí informácia, že v Banskej Bystrici existuje jazyková škola, ktorá poskytuje kapelám aktívne poradenstvo pri písaní a nahrávaní anglických textov.

Napriek tomu, že v názve školy je „akadémia", Graham William Hendrey veľmi akademicky nepôsobí. Má dredy a uvoľnený štýl. S Grahamom skrátka musíte byť hneď kamarát. Už len pre to zanietenie, s akým rozpráva.

Škótsky lektor z Bystrice

Graham pochádza zo Škótska z dediny Garmouth, ktorá má dvestopäťdesiat obyvateľov, krčmu, obchod a tri golfové ihriská, pretože všetci hrajú golf. Žiaden kostol. Keď študoval pedagogickú univerzitu v Londýne, ktosi mu povedal, aby do strednej Európy nechodil, že tam nič nie je. Tak sa o tom išiel presvedčiť. Našiel si priateľku Janku, s ktorou už má malého syna Vilka (Williama) a mesto, kde sa dá žiť. Založil si jazykovú školu, píše básne a zároveň sa stal súčasťou miestnej hudobnej scény.

Kapely z Bystrice a okolia - je ich vraj takmer deväťdesiat - pozná lepšie ako väčšina našincov. Pravidelne organizuje koncerty a aby si dokázal, že sa to dá, zorganizoval európske turné pre dve neznáme kapely - jednu škótsku a jednu slovenskú. Stálo ho to rok telefonovania, ale podarilo sa.

K lektorovaniu pesničkových textov a ich prekladu zo slovenčiny do angličtiny ho priviedlo priateľstvo s lídrom skupiny Smola a hrušky „Spokom" Kramárom, a portfólio sa stále rozrastá.

„Slovenské kapely vôbec nie sú horšie ako nemecké alebo britské," hovorí Graham. „Slovensko však nie je na hudobnej mape sveta, tak by sme ho tam mali dostať."

Akým spôsobom pracuje? „Najlepšie je to v pokoji, napríklad v krčme pri pive," smeje sa. „Teraz nedávno som takto príjemne pracoval so skupinou Plastic Swans. Ale dával som už aj telefonické konzultácie." Na otázku, aké sú anglické texty, ktoré dostáva, len krúti hlavou. „Nemôžem prezradiť. Dôležitý je výsledok. Len perfektný text je dosť dobrý pre zahraničie." Napokon zhrnie to, čo sú najväčšie problémy, keď Slovák píše text v angličtine - zle použité pády, členy, predložky, frázové slovesá a špeciálne kultúrne frázy, ktoré necitlivým prekladom strácajú význam alebo časť významu.

Nie je chyba ako chyba

Medzi Grahamových „zákazníkov" patrí aj skupina Lavagance. „S Grahamom sa pracovalo výborne, keďže obidvaja sme sa zhodli v obrazovom, nejasnom vyjadrovaní," hovorí spevák a textár Marek Rakovický. „Veľakrát mi len potvrdil, čo som si myslel, že v obrazovom vyjadrení sa na gramatickú správnosť až tak nehľadí. Pokojne sa môžu vyskytovať aj chyby, ale pri nich je veľmi dôležitý vkus. Nie každá chyba je pekná."

Lavagance patrí medzi skupiny, ktoré spievajú výlučne v angličtine. Rakovický hovorí, že sa nepozerajú na hudbu, či je slovenská, alebo nie, a takisto neriešia, čo je dobré na slovenské pomery. „Ak chceme niečo znamenať mimo našich hraníc, na takéto niečo nemôžeme brať ohľad. Angličtina je nádherný jazyk, ktorý je pre určité štýly hudby nezameniteľný, slovenčina je taktiež nádherný jazyk, ale nie vždy použiteľný, aspoň my to tak cítime. Vôbec sa jej nebránime, len sme asi ešte nenapísali ten správny text."

Prízvuk - neprízvuk

Ak má neanglofónny človek hoc aj dokonalú angličtinu, rodený Angličan či Američan si takmer isto všimne prízvuk. „Všetko závisí od speváka, dôležité je, či sa mu dá veriť," hovorí Marek Rakovický. „Keď nedávno počúvali náš posledný album rodičia kamarátky z New Orleansu, vraj vôbec nespozorovali, že nespieva native speaker. Ďalšia vec je, že jemný akcent nemusí prekážať, ak príliš nekriví frázovanie, práve naopak, môže byt sympatický."

Niečo podobné si myslí aj prekladateľka Marína Gálisová. Angličtina má podľa nej výhodu v tom, že ju používa toľko ľudí, pre ktorých nie je rodným jazykom, takže Angličania a Američania si na jej rôzne variácie v ústach cudzincov zvykli a až tak sa nad nimi nepozastavujú. „Občas dokonca považujú niektorý prízvuk za sexi. Istý čas to bol asi aj prípad slovanského prízvuku, ale už ich to zrejme prešlo."

Angličtina pre Európanov

Gálisová prekladá hlavne beletriu, ale nedávno ju oslovili, aby preložila text Horehronie pre medzinárodnú súťaž Veľká cena Eurovízie. Textár by v takýchto prípadoch mal podľa nej myslieť hlavne na to, aby to sedelo slovenskému interpretovi do úst, aby textu zhruba rozumel a dokázal sa s ním stotožniť. „A tiež aby nenapísal niečo knižné, čo napríklad vysokoškolsky vyštudovanému filológovi môže hroziť. Jazyk textov by mal byť živý a súčasný, takže je dobré mať napočúvané, ako sa momentálne textuje v angloamerických krajinách."

Podľa Gálisovej by mal textár pamätať na to, že text budú počúvať nielen Angličania, Američania, ale predovšetkým bežní Európania. „Tí poznajú angličtinu tiež len z druhej ruky a nepotrebujú v poptexte počuť nejaké zložité výrazy a vetné konštrukcie."

Iné hviezdy

Horehronie nakoniec odznelo v slovenčine. Podľa autora slovenského textu Kamila Peteraja je to tak správne. „Nie je jedno, či sa ,vyspí' slovenská melódia so slovenským textom, alebo anglickým," myslí si textár. „Či to chceme, alebo nie, iný text posunie hudbu inam. Keď sa slovenskí speváci pokúšali spievať po anglicky, piesne ostali zrazu šedivé a obyčajné a aj spevák stratil charakteristické črty. Dokonca by som povedal kacírsku myšlienku, že keby sa u nás hypoteticky spievalo len po anglicky, súčasní slávni speváci by vôbec neboli slávni a na ich mieste by boli iní. Mám pocit, že anglickú dikciu by z našich uniesli len Janko Lehotský a Robo Grigorov. Slovenské pesničky v anglických prekladoch však ako keby strácali pôvab."

Peteraj nevidí zvláštny význam v písaní anglických textov. „Pokúsiť sa o to určite treba, ale neviem, pre aký trh by to malo byť určené. V domácom prostredí je asi dobré spievať po slovensky."

V éteri

Hudobný dramaturg Rádia Expres Rasťo Bečaver si myslí, že ak interpret použije anglický text do slovenskej pesničky, stráca podstatnú výhodu. „Ak poslucháči rozumejú textu, pesnička má väčšiu šancu ich zaujať, môžu sa s ňou ľahšie stotožniť, môžu si ju spievať. Ak má domáca pieseň anglický text, musí sa minimálne vyrovnať svetovej konkurencii vo všetkých ostatných ohľadoch. A to nie je ľahká úloha."

Použitie jazyka však nie je nijako regulované. „Nemáme žiadne pravidlo, podľa ktorého by sme u slovenských interpretov uprednostňovali slovenské texty. Ale na základe našich skúseností platí to, čo som uviedol. Takže je pochopiteľné, že z môjho pohľadu radím slovenským spevákom, aby spievali po slovensky. Aj slovenská pesnička s anglickým textom sa môže stať hitom, ale to sa nestáva často."

Len perfektný text je dosť dobrý pre zahraničie.

Graham Wiliam Hendrey, lektor angličtiny