Variácie na materstvo

Česká Režisérka Alice Nellis nakrútila úprimný príbeh o rodičoch a deťoch.

3. júl 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Všetky dobre napísané príbehy sú vo svojej podstate sociologické štúdie, vyjadrila sa česká režisérka Alice Nellis k svojmu najnovšiemu filmu Mamas & Papas. Ide v ňom až na hranu dokumentárnosti, pričom dosahuje autenticitu, akej sa slovenské filmy ani vzdialene nepribližujú.

Herecký scenár

Scenár bol vynikajúco „nenapísaný”. Konkrétne dialógy boli totiž priamo pri nakrúcaní zimprovizované hercami, ktorí dokonca ani nevedeli, čo sa s ich postavami udeje v nasledujúcej scéne.

Vzájomne sa prepletajúce príbehy štyroch párov by sme mohli obviniť zo schematickosti. Jedna zo žien o dieťa prišla, iná sa o jeho zrodenie náročne snaží, ďalšia sa rozhodne pre potrat, štvrtá nechcené dieťa prenechá na adopciu.

Veľmi stereotypne by sa dal tento film nazvať ženským, Nellis však tému materstva až prevratne nevníma ako ženskú záležitosť. Muži sú do otázok rodičovstva zainteresovaní, neraz plačú spolu so ženami.

Dôveryhodnosť príbehu podporuje presný výber prostredí, predovšetkým však vynikajúci casting – od fenomenálnej Zuzany Bydžovskej v úlohe lekárky centra umelého oplodnenia až po predstaviteľov prisťahovaleckého páru.

S nástrahami improvizácií si vynikajúco poradila aj Zuzana Kronerová ako priateľka hlavnej postavy, diplomatka. Hereckému stereotypu sa vyhla aj Martha Issová.

Obyčajná šialenosť

Do úloh manželov usilujúcich sa o dieťa Alice Nellis obsadila reálny manželský pár Filipa a Zuzanu Čapkovcov, bratov hrali bratia, reálna babička zas babičku. Režisérka nesiahla po prvý raz po rodinných príslušníkoch, u ktorých vie využiť ich nehranú blízkosť. Malú, ale nezabudnuteľnú rolu dostal aj Václav Jiráček.

Nie sú to zelenkovské extrémne príbehy obyčajného šialenstva, skôr záznamy šialenej obyčajnosti. Nellis sa nevyžíva v rafinovanej štylizácii, neponúka však ani seriálovú banalitu. Dobré rady psychológov či sociálnych pracovníčok sú spracované síce vtipne, no neskĺzavajú do lacnej grotesky.

Navyše práca na budovaní a následnom zúročovaní motívov je ukážková. Nie je to prvý film na svete, v ktorom sa prezentujú opakujúce sa situácie z pohľadu rôznych postáv. S týmto efektom sa však režisérka pohráva inteligentne, osviežujúco sa vyhýba doslovnosti, pracuje so skratkou.

Dobrý človekopis

Exotické scény sú atraktívne, nie však gýčové, skôr pripomínajú zábery z Magickej hlbočiny Luca Bessona. Pre niektorých môže byť monológ z hry Jób priveľmi patetickým záverom, ale ako okomentovať ten citový chaos, v ktorom sa nachádzame?

Ak budú chcieť budúce generácie vedieť, čo prežívali súčasníci, budú môcť s čistým svedomím siahnuť po tejto snímke. Je to totiž v dobrom zmysle prírodopisný film o sociálnom správaní špecifického živočíšneho druhu – človeka moderného.