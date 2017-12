Čo počúvame: Micachu and the Shapes

Micachu and the Shapes: Zvláštne zjavenie. Nie je to ani pop, ani obrovská alternatíva.

7. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Zvláštne zjavenie. Nie je to ani pop, ani obrovská alternatíva. Vlastne ani neviete, či na pódiu poskakuje chalan, alebo dievča. Je to trochu elektro aj kabaret, trochu detsky naivné, trochu hľadajúce a naživo vraj poriadne zábavné. Micachu & The Shapes je totiž kapela, ktorej hudba sa doma počúva relatívne ťažko, no obchádza ju povesť úžasného živého vystúpenia. Aj keď sa možno viac než na pódium festivalu hodí do malého klubu. Sám som zvedavý, ako to Mica Levi s kapelou a čudne upravenou gitarou zvládne v piatok o deviatej večer na Pohode.