Keď trapas píšucej celebrity nakopne

Peter Krištúfek napísal nový román o vzťahoch a sexualite, o prelínaní svetov mužov a žien, ale aj o spomínaní a vášni.

9. júl 2010 o 0:00 Dorota Kráková

BRATISLAVA. Aj úplne banálna vec dokáže Petra Krištúfka nakopnúť tak, až je z toho román. Pred dvoma rokmi to boli nočné záznamy z rokovania parlamentu, ktoré ho inšpirovali ku grotesknej postave poslanca Bergera, teraz je to trapas píšucej celebrity. V televízii si nevedela spomenúť na mená hlavných hrdinov knihy, ktorú práve dopísala.

A z tejto „nepríjemnosti" vznikla postava Adriána v Krištúfkovom novom románe Blíženci a protinožci (Marenčin PT). Adrián píše na objednávku pod cudzími menami knihy spomienok, fejtóny do časopisov a romány o láske. A popritom si píše denník, zo začiatku aj o tomto bizarnom biznise.

„ET sa ma pýtala, prečo som smutný, pcha! Chcela zas nejakú vtipnú glosu do časopisu. Odpoveď na anketovú otázku. Niečo stručné, výstižné, svieže - tak to povedala. No veď hej - moderátorky (a bývalé miss) nemusia vedieť vyjadrovať veľké myšlienky. Ani malé. Musia vedieť rozprávať, to je všetko. Stačí to. Preto jej to musím napísať ja. Otázka znie: Je minister kultúry blázon, keď tvrdí, že na Slovensku by sa mohlo nakrúcať desať filmov ročne?"

Krištúfek je odborník na fantazírovanie a rozvíjanie absurdných situácií. V Blížencoch a protinožcoch však vstupná informácia - že sa neúspešný spisovateľ musí pre peniaze vžívať do kože známej moderátorky - ostane v úzadí. Nie je to satira, hoci Krištúfek si na to vytvoril ideálne predpoklady. Dej sa sústredí inam - u Adriána si objedná knihu o svojom živote bývalá prostitútka. Do denníka zrazu vstupujú prepisy rozhovorov s Norou. A vlastne, nielen sem.

Reč je o najintímnejších veciach, o heroíne, o tom, ako človek začne kradnúť, ako sa k prostitúcii dá dostať. Pomáha tomu aj forma: rozhovory s prostitútkou sú v úplne surovej, neupravenej podobe. „V deväťdesiatych rokoch som v rádiu robil reláciu o tabuizovaných témach a stretával som sa s ľuďmi, ktorí často stáli na okraji spoločnosti. Nahrával som si tieto rozhovory a náhodou som ich po čase našiel. Sú to fascinujúco odlišné životy od môjho," hovorí Krištúfek a dodáva, že každý má svoju vlastnú cestu.

Blíženci a protinožci je kniha úplne iná ako jeho predchádzajúce. „Keď už si nejakú cestičku vyskúšam, hneď zatúžim po ďalšej - práve to ma na písaní vzrušuje. Je to taká úvaha o rôznych podobách lásky a sexu - čo je oblasť, ktorej som sa doteraz v knihách až tak nevenoval, hoci je základnou témou každého."

Hollywood miluje tému zblíženia s prostitútkou, ale uprednostňuje rozprávku s názvom Pretty woman. Krištúfek má na to iný žáner.