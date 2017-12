Režisér Juraj Herz si prevzal Krištáľový glóbus za celoživotné dielo

9. júl 2010 o 19:29 TASR

KARLOVE VARY. Rodák z Kežmarku, dlhodobo v Prahe pôsobiaci režisér Juraj Herz si dnes z rúk prezidenta Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch Jiřího Bartošku prevzal prestížne ocenenie - Krištáľový glóbus za celoživotné dielo.

"Cenu si veľmi vážim. Dosť ma prekvapilo, že som toho toľko nakrútil," povedal v reakcii na projekciu zostrihu scén z jeho prác šťastný laureát. Jurajovi Herzovi, ktorý si cenu prevzal pred premietnutím filmu Petrolejové lampy, prišla zablahoželať aj hlavná predstaviteľka tejto snímky Iva Janžurová.

Šéf karlovarskej prehliadky Jiří Bartoška musel priznať, že sa s Jurajom Herzom "na pľaci" nestretol, aj keď s evidentným zmyslom pre humor poznamenal: V jednom castingu som postúpil veľmi ďaleko, nakoniec to však vyhral Harapes. Osobne si myslím, že by som to zahral lepšie.

S menom Juraja Herza sa spájajú filmy ako Spalovač mŕtvol s Rudolfom Hrušinským, nominovaný svojho času na Oscara, ale aj snímky Petrolejové lampy a Morgiana s Ivou Janžurovou a Petrom Čepkom, či Panna a netvor so Zdenou Studenkovou a Vlastimilom Harapesom.

Vlani udelili Herzovi Českého leva za celoživotné dielo. V poradí 45. ročník MFF v Karlových Varoch, najvýznamnejšej stredoeurópskej prehliadky svojho druhu, vyvrcholí galavečerom udeľovania cien v sobotu 10. júla večer.