Z kinosály je možné odísť

Aj bábkový film Kuky se vrací dostal na festivale v Karlových Varoch cenu.

12. júl 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

V súťažných kategóriách sme na festivale v Karlových Varoch veľké zastúpenie nemali, s Krištáľovým glóbusom odišiel prekvapený Juraj Herz.

KARLOVE VARY, BRATISLAVA. Juraj Herz chodí väčšinou po festivaloch hororových filmov, súťaží na nich alebo zasadá v nich ako porotca, ale tentoraz mal opäť cestu aj do Karlových Varov. Minulý rok tam mal premiéru jeho triler T.M.A., tentoraz dostal pozvanie preto, aby dostal Krištáľový glóbus za celé svoje dielo. Herz uvidel zo svojho diela zostrih, ktorý pripravili organizátori festivalu, a povedal: „Dosť ma prekvapilo, že som toho toľko nakrútil.“

Juraj Herz



Spolu s Herzom dostal glóbus ruský režisér a herec Nikita Michalkov. Vo Varoch sa ukázal so svojím nejednoznačne prijatým filmom Unavení slnkom 2: Exodus. Mal naň 40 miliónov dolárov, čo je v ruskej kinematografii nezvyčajne veľa, ale on tvrdí, že za tú sumu nakrútil aj tretí diel Citadela a päťdielny televízny seriál. Od ruskej vlády (Michalkov je známy svojimi sympatiami k Putinovi) vraj dostal len milión. Citadela pôjde do kín o pár mesiacov, ale pre niektorých fanúšikov oscarového filmu Unavení slnkom z roku 1994 bola už aj dvojka sklamaním. Michalkov vo Varoch povedal, že sa na divákov nebude hnevať, keď zo sály odídu.

Z hlavnej súťaže karlovarského festivalu vyšiel víťazne španielsky film Javiera Rebolla La Mosquitera. Príbeh o tých, čo sa cítia neisto vo svojich úlohách – rodiča, manžela, zamestnávateľa. Veľa sa vo Varoch hovorilo o tom, či do súťaže patrí aj bábkový film Kuky se vrací, Jan Svěrák zaň nakoniec dostal špeciálnu cenu poroty.

Slovensko v súťažnom programe zastupoval len koprodukčný film Tomáša Mašína 3 sezóny v pekle, na ten v Karlových Varoch cena nezostala.