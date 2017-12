Nová premiérka by Pohodu zo svojho diára nevyškrtla

V sandáloch a s plážovou loptou Transparency International sa medzi návštevníkmi Pohody predierala Iveta Radičová.

12. júl 2010 o 0:00 Michal Trško

TRENČÍN. V piatok prezident vymenoval vládu a o niečo viac ako 24 hodín jej šéfka predávala knižky v antikvariáte v areáli trenčianskeho letiska. „Ak by som Pohodu dokázala škrtnúť, tak to by som už nebola Iveta Radičová,“ hovorila nová predsedníčka vlády.

Na našom najväčšom hudobnom festivale bola už niekoľkokrát a určite vraj príde aj budúci rok. „Chodím sem rada vždy a bez ohľadu na to, či som, alebo nie som ústavným činiteľom,“ povedala.

Politikov bolo v Trenčíne viac. „Verím tomu, že tie diskusie, ktoré tu prebiehajú, a účasť na nich je prejavom toho, že medzi mladými je veľmi intenzívny záujem o správu vecí verejných,“ povedala Radičová. Debatovať o eure prišiel napríklad aj minister financií Ivan Mikloš, ale politika sa spomínala aj v debate s hokejistom Michalom Handzušom.

Hoci z ochranky nová predsedníčka vlády radosť nemá, už v sobotu ju strážili traja muži. Ešte pred pár dňami pevne kráčali okolo Roberta Fica, dnes presne tí istí chránia Radičovú. Okrem Úradu vlády a ochrankárov po bývalom premiérovi zdedila aj ďalších zamestnancov. Rovnako ju v Trenčíne niektorí sprevádzali. „Ešte neviem, čo si pôjdeme pozrieť, Janku Kirchner som už prepásla, počas jej koncertu som v piatok uvádzala ministrov. Povinností je teraz veľa,“ vravela.

V Trenčíne si najskôr pozrela koniec diskusie Antona Srholca s českým kniežaťom Karlom Schwarzenbergom a novinárom Štefanom Hríbom. Potom zapálila sviečku za doterajšie obete festivalu. „Zážitok z minulého roku je ešte stále živý,“ hovorila.

Vzápätí zamierila do antikvariátu. „Toto vezmem Jurzycovi,“ žartovala Iveta Radičová s učebnicou pedagogiky pre učiteľov základných škôl. Lucii Žitňanskej vybrala Československé právo a sama sa zabávala na knižke Dievča z ministerstva.