Heath Ledger si filmovú úlohu zobral so sebou

Postava Jokera, ktorú stvárnil austrálsky herec Heath Ledger, sa proti Batmanovi už nepostaví. Režisér pripravujúci pokračovanie úspešnej série si v úlohe Jokera nevie predstaviť nikoho iného ako Ledgera, ktorý zomrel pred dvoma rokmi.

14. júl 2010 o 0:00 (čtk)

LOS ANGELES. Heath Ledger bol „absolútny Joker“ a nedá sa nahradiť. Tvrdí to hollywoodsky režisér Christopher Nolan, ktorý plánuje nakrútiť ďalší film do batmanovskej série. Postava zloducha Jokera, ktorého v poslednom dieli Temný rytier výborne zahral austrálsky herec, sa vo filme neobjaví, píše agentúra AP.

Herec Heath Ledger zomrel v januári 2008 na predávkovanie sa liekmi. Za úlohu Jokera získal posmrtne aj Oscara.

Režisér pripravovaného filmu však nechce prezradiť, kto sa v pokračovaní postaví proti Batmanovi. Potvrdil iba to, že Joker to určite nebude. „Pre mňa bol Heath jedinečný,“ povedal Nolan počas propagácie svojho nového sci-fi trileru Počiatok. „Nebolo by vhodné tú postavu prepísať,“ dodal.

Nasledujúci film z batmanovskej série by sa mal v kinách objaviť v roku 2012. Nolan má s Batmanom skúsenosti z filmov Temný rytier a Batman začína, kde sa v role superhrdinu objavil Christian Bale.