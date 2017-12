Čo počúvame

LCD Soundsystem: This Is Happening

14. júl 2010 o 0:00 Oliver Rehák, her

This Is Happening. Lepší názov pre tretí album projektu LCD Soundsystem si James Murphy vybrať nemohol. Takáto hudba mohla vzniknúť len vo veľkomeste, ako je New York. Elektrizujúco rýchly, milo švihnutý dancepunk, ktorý má zároveň dôverne napočúvaných klasikov elektropopu. Funguje na párty v tanečnom klube, (kam chodia inťoši rovnako ako smažky), aj pri počúvaní v aute.

Pesničky do vás vhupnú od prvých sekúnd, ich chytľavosť ešte znásobia refrény. Raz vidieť je lepšie ako dvakrát čítať – pozrite si klip Drunk Girls, ktorý nakrútil slávny režisér Spike Jonze.