Nové filmy v kinách

15. júl 2010 o 0:00 (aš)

To by bol zajtra žúr(Zdroj: PALACE PICTURES)

Shrek: Zvonec a koniec

réžia: Mike Mitchell

Siedmy (štvrtý celovečerný) film o zelenom zlobrovi zo série, ktorá dosiaľ v kinách utŕžila 2,53 miliardy dolárov. Shrekovi sa stane to najhoršie: splní sa mu túžba. Samozrejme tak, že má plné ruky práce, aby zachránil, čo sa dá. Režisér Mike Mitchell (Deuce Bigalow: Dobrý striptér, Prežiť Vianoce, Škola superhrdinov) mal k dispozícii astronomický rozpočet 165 miliónov, nuž radšej nič neriskoval a postupoval podľa overenej poučky: „Keď to nevieš spraviť dobre, sprav to v 3D!“

To by bol zajtra žúr

réžia: Steve Pink

Sci-fi komédia málo známeho režiséra Steve Pinka (Neprijatý? Fpoho!) má podobný námet ako Shrek: Zvonec a koniec. Štyria bývalí spolužiaci kvárení krízou stredného veku spomínajú vo veľkej vírivke na staré dobré časy svojej mladosti. Netušia, že perličkový kúpeľ je zároveň strojom času, lenže keď sa im sen vyplní a po búrlivom večierku sa preberú naspäť v roku 1986, zistia, že nič nie je zadarmo.