Čo pozeráme

15. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Bohužiaľ. Ak chcete normálne fungovať v dnešnej spoločnosti - teda mať sa s ľuďmi o čom rozprávať - museli ste tiež pozerať finále majstrovstiev sveta vo futbale. Zaujíma neuveriteľný počet obyvateľov našej planéty. Aj keby ste chceli, nevyhnete sa všetkým tým zainteresovaným správam, komentárom a analýzam. Šport dostáva samostatný a nadštandardný priestor v médiách aj v myslení mnohých ľudí. Bolo by zaujímavé predstaviť si trochu inú situáciu.

eby po domácich správach a reportážach z regiónov nenasledoval blok o tom, ktorý X zabehol Y za úžasné Z, ale napríklad o tom, že v divadle A hral B neuveriteľné dobre, prekonal dokonca C v D a dostane divadelnú cenu. A že na majstrovstvách sveta vo výtvarnom umení - benátskom bienále zase verejnosť očarila výprava „istej“ krajiny, ktorá dofinišovala do cieľa s najlepším konceptuálnym prejavom. Jednoducho, ako navrhuje spisovateľka Monika Kompaníková, aj správy z kultúry by dostali každý deň svoju časť správ úplne rovnako, ako všetky tie góly, body a sekundy.

To však je už totálna utópia, dovtedy treba pozerať finále vo futbale. Inak budete ráno za idiota.