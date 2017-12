Rómeo a Július z texaskej basy

Film I Love You Phillip Morris rozpráva o homosexuáloch inak, ako si to publikum želá

15. júl 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

I Love You Phillip Morris – veľká láska dvoch malých mužov.(Zdroj: OUTNOW.CH)

Jim Carrey už viackrát dokázal, že mu vážne a zároveň extravagantné postavy svedčia.

Že komédia s Jimom Carreym a Ewanom Mc Gregorom rozdeľuje publikum na tých, čo ju milujú, a tých, čo ju nenávidia, nie je nič zvláštne. Prekvapenie príde, až keď si v kinosále uvedomíte, že režijný debut dvojice scenáristov Glenn Ficarra – John Requa vôbec nie je klasická bláznivá carreyovčina plná komických gest a grimás.

I Love You Phillip Morris je taká tradičná a zároveň taká nápaditá romantická melodráma, až to mnohých mätie a znechucuje.

Almodóvar býval výnimka

Kinematografia zvykne homosexuálnu orientáciu stvárňovať takmer výlučne dvoma spôsobmi: so všetkou vážnosťou ako existenciálnu drámu (Skrotená hora, Venkovský učitel) alebo ako bláznivú komédiu s nevyhnutným ospravedlnením v podobe „pochopenia“ a „tolerancie“ (Vtáčia klietka, Plnou parou vzad!). Diela Pedra Almodóvara sú z mála svetlých výnimiek. Svetový film takýmto spôsobom spravidla zobrazuje postavy so zdravotným postihnutím – medzi ktoré teda radí aj gayov a lesbičky. Vysvetlenie je prosté: publikum si to takto žiada.

John Requa a Glenn Ficarra šli na vec inak. Bez drámy a bez zhadzovania, čiastočne aj proti požiadavkám a očakávaniam divákov. Vzali klasickú, tradičnú, konzervatívnu hollywoodsku filmovú romantickú drámu a naočkovali do nej príbeh veľkej lásky dvoch malých mužov, inšpirovaný, ako inak, skutočným príbehom. Na spôsob Shreka vznikol film, v ktorom protiklad medzi formou a obsahom vzbudzuje divácky záujem, je zdrojom napätia, komiky i pútavosti. Pravda, na rozdiel od Shreka je vzhľadom na tému homosexuality divácka reakcia zákonite oveľa nejednoznačnejšia.

Harmonický pár

I love You Phillip Morris však nie je len prvoplánová provokácia alebo bizarný príbeh „zo skutočného života“. Autori nám predvádzajú veľmi sofistikovanú hru so žánrom, ktorá si vyžaduje jeho dôkladnú znalosť. Prenáša sa i do práce s hercami. Jim Carrey hrá Stevena Russella, ktorý tak dlho tajil pred svetom svoju skutočnú orientáciu, až sa vypracoval na brilantného klamára a podvodníka. Horlivý člen cirkevného zboru, ktorý v kostole hráva na organe, sa po osudovom zlome prizná k homosexualite a začne žiť nový queer život.

Peniaze naň získava podvodmi, takže až pričasto končí v base, kde narazí na zakríknutého citlivého Phillipa Morrisa (Evan McGregor). Carrey už veľa ráz dokázal, že mu vážne no extravagantné postavy svedčia (Truman Show, Muž na Mesiaci, Večný svit nepoškvrnenej mysle). Ani McGregorovi nie je hranie na hrane cudzie (Plytký hrob, Trainspotting, Extra život, Muži, čo čumia na kozy). Netvoria síce pár vyrovnaný, ale zato harmonický.

Nič nečakajte

Ak niekto čaká závažné posolstvá a hlboké myšlienky, alebo nebodaj filmovú revolúciu, bude sklamaný, rovnako ako ten, čo sa na Phillipa Morrisa vyberie pre napínavý príbeh s prekvapivou pointou či kvôli Carreyho excentrickej komike.

Najlepšie je ísť do kina bez akýchkoľvek očakávaní a užívať si všetko, čo film ponúka. Nie je toho málo.