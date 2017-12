Zomrel sir Charles Mackerras, obdivovateľ a propagátor českej hudby

Svetoznámy austrálsky dirigent sir Charles Mackerras, niekdajší žiak Václava Talicha, považovaný za veľkého znalca českej hudby, zomrel v stredu na následky rakovinového ochorenia v Londýne vo veku 84 rokov.

15. júl 2010 o 14:50 TASR

LONDÝN. Informoval o tom dnes v britskej metropole umelcov agent Robert Rattaray.

Umelec, ktorý sa narodil ako potomok austrálskych rodičov v New Yorku a vyrastal u protinožcov, strávil značnú časť života na Britských ostrovoch.

Práve tam mal v blízkej budúcnosti napriek zdravotným problémom vystúpiť na koncerte v rámci cyklu BBC Proms (25. júla) či na tradičnom festivale v Edinburghu, kde mal v auguste stáť za dirigentským pultom pri uvedení Mozartovej opery Idomeneo. Práve v Edinburghu sa v auguste 2008 ako druhá osobnosť v histórii po Yehudim Menuhinovi ujal funkcie čestného prezidenta tamojšej festivalovej spoločnosti.

V októbri mal dirigovať Českú filharmóniu na koncerte venovanom jeho osobe.

Muž, ktorý svojho času dirigoval otvárací koncert Opery v Sydney (1973) a ako prvý nebritský občan koncert Last Night of the Proms v londýnskej Royal Albert Hall (1980), bol vítaným hosťom na všetkých špičkových operných i koncertných scénach sveta.

Pracoval so symfonikmi z BBC, bol hudobným riaditeľom Anglickej národnej opery a šéfdirigentom Škótskeho komorného orchestra, ale pôsobil aj v Metropolitnej opere v New Yorku či na festivalovej prehliadke v Salzburgu.

Britská kráľovná ho už koncom 70. rokov povýšila do šľachtického stavu; Praha udelila čestné občianstvo tomuto veľkému obdivovateľovi a propagátorovi českej hudby, osobitne diela Leoša Janáčka. Mackerras mal za sebou aj niekoľko desaťročí spolupráce s Českou filharmóniou.

Pre gramofónovú spoločnosť Supraphon pripravil celý rad nahrávok s Českou filharmóniou i Českým komorným orchestrom, ktoré sa svojho času predávali aj na slovenskom trhu. Za niektoré z nich získal platinovú a zlatú platňu.

Iba v apríli 2010 mu minister kultúry ČR Václav Riedlbauch udelil medailu Artis Bohemiae Amicis za propagáciu českého umenia. Zosnulý bol laureátom ďalších austrálskych, britských i českých ocenení.