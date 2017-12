Aj experiment môže byť chytľavý

Nórska skupina Jaga Jazzist vyrazila na turné s novým albumom One–Armed Bandit.

16. júl 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Jednou z hviezd festivalu Colors of Ostrava, ktorý sa koná cez víkend, sú aj Jaga Jazzist. Nórska skupina, ktorá sa pred štyrmi rokmi postarala o jeden z vrcholov nášho festivalu Hodokvas, má nový album aj nové obsadenie.

Pre mnohých to bol najlepší koncert Hodokvasu 2006, dobre si naň spomínajú aj nórski muzikanti fungujúci pod názvom Jaga Jazzist. Skupina hrajúca akustický nu-jazz v podobe energických inštrumentáliek v tomto roku vydala piaty štúdiový album One–Armed Bandit, ktorý v sobotu predstaví na festivale Colors of Ostrava.

Tímoví banditi

„Už v detstve ma fascinovali automaty s pákou, na ktorých sa snažíte trafiť tri rovnaké ikony. Tie krútiace sa obrázky mi pripomínajú spôsob, akým striedame naše nástroje,“ vysvetľuje pre SME názov albumu kapelník Lars Hornveth. One-Armed Bandit je totiž v angličtine slangový názov pre hracie automaty a Jaga Jazzist sú naživo známi tým, že prestriedajú vyše tridsať nástrojov – gitary, bicie, vibrafón, saxofóny, klarinety, dokonca aj tuba.

Okrem dôrazu na tradičné nástroje namiesto elektroniky sa táto skupina od iných líši aj tým, že vie hrať. Veľmi dobre a zároveň veľmi funkčne, nie je to virtuozita sólistov vystavovaná v každom takte, ale bravúrna tímová súhra. Pritom v kapele sa rokmi striedali mnohí muzikanti, aj teraz pribudli dve nové mená: „Vždy je fajn, keď prídu noví muzikanti, nás ostatných to núti hrať trochu inak. Najmä klávesista Oystein Moen oživil náš zvuk. Aj vďaka nemu je náš nový album hudobne prekvapivejší a má viac energie ako predošlé nahrávky,“ tvrdí Hornveth.

Skôr Zappa než Wagner

Hoci vydavateľ, známy londýnsky label Ninja Tune promuje cédečko so slovami: „Wagner sa stretáva s Felom Kuti!“, je to pravda len spolovice. Prvky afrobeatu, aký hral nigérijský hudobník, sú neprepočuteľné, no oveľa bližšie než k Wagnerovmu romantizmu majú Nóri k americkému minimalistovi Reichovi či žánrovým premetom Franka Zappu. „Chcel som urobiť skladby viac orchestrálnejšie a dramatické, dal som väčší priestor dychovým nástrojom,“ vraví kapelník a dodáva, že radšej než Wagnera má skladateľa filmovej hudby Bernarda Herrmana.

Svet klasiky si Hornveth už odskúšal na svojom nedávnom sólovom album Kaleidoscopic. Tam nechal hrať symfonický orchester ako skupinu, teraz sa z deväťčlennej skupiny pokúsil urobiť orchester. „Napísal som všetky skladby, no každý si môže pozmeniť part, čo filharmonici nemohli (smiech). Kaleidoscopic je tichší album, tu som chcel zväčšiť zvuk Jaga Jazzist a zdramatizovať to.“

Nástrojový spev

Na predchádzajúcom albume boli aj pesničky, One-Armed Bandit je iba kolekcia inštrumentálnych skladieb.

„Konkrétne slová by tejto hudbe ublížili. Keď však počúvate pozorne, všimnete si, že často má nejaký nástroj melodickú linku ako spevák. Najdôležitejšia vec pre Jaga Jazzist je skúšať robiť chytľavú hudbu na experimentálny spôsob,“ hovorí Lars Hornveth. „Teraz sme napríklad v kontakte s producentom Flyingom Lotusom. Už nám robil remixy a tvrdil, že by bolo skvelé zahrať si spolu. Určite to vyskúšame.“