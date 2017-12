Zomrel skladateľ country hudby Hank Cochran

Vo veku 74 rokov zomrel vo štvrtok vo svojom dome v Hendersonville v štáte Tennessee americký skladateľ country hudby Hank Cochran.

16. júl 2010 o 1:48 TASR

NASHVILLE.

Podľa svojej hovorkyne sa Cochranovo zdravie v ostatných rokoch zhoršovalo a v marci prekonal výduť aorty. Večer pred smrťou si však ešte s Billym Rayom Cyrusom, Buddym Cannonom a ďalšími kolegami zaspieval niekoľko piesní.

Cochran je autorom hitov country hudby ako Don't You Ever Get Tired of Hurting Me, He's Got You Cline, I Want to Go With You alebo That's All That Matters to Me, ktoré obsadili prvé miesto hitparád.

Na ďalších hitoch z vrcholov rebríčkov ako I Fall To Pieces, Make The World Go Away a Ocean Front Property sa podieľal ako spoluautor.

Interpretmi Cochranových hitov boli okrem iných Elvis Presley, Patsy Cline, Ella Fitzgeraldová, Elvis Costello, Merle Haggard, Nancy Sinatrová, Linda Ronstadtová a Emmylou Harrisová. Cochran úzko spolupracoval aj so žijúcou legendou country legendou Williem Nelsonom.

Cochran bol päťkrát ženatý. V roku 1974 ho uviedli do Nashville Songwriters Hall of Fame, od roku 2003 je jeho meno zapísané v Mississippi Music Hall of Fame.