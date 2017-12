Nový Shrek vykráda klasiku

Resuscitácia príbehu o zelenom zlobrovi prichádza v 3D, paroduje vlastné stereotypy a ponáša sa na film Život je krásny.

17. júl 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Po dvoch upadajúcich pokračovaniach sa Shrek vracia do formy. Okrem iného aj vďaka tomu, že sa ponáša na Caprovu klasiku Život je krásny.

Sedem týždňov premietania stačilo animovanej komédii Shrek: Zvonec a koniec na to, aby utŕžila takmer toľko ako prvá časť populárnej série z roku 2001 dovedna. Štyri dlhometrážne filmy o zelenom zlobrovi si zatiaľ pripísali na účet len zo vstupného do kín viac než 2,6 miliardy dolárov. Preto neznie dôveryhodne, že by sa filmoví podnikatelia rozhodli dobrovoľne zbaviť sliepky, znášajúcej zlaté vajcia.

Je pravda, že kvalita prvých dvoch pokračovaní zakaždým výrazne klesala, a najmä Shrek Tretí je smutným príkladom veľmi nepodareného filmu, no i on utŕžil takmer osemsto miliónov dolárov a našiel si miesto na 28. priečke najúspešnejších snímok všetkých čias.

Úpadok pokračovaní

Série animovaných rodinných komédií ako Doba ľadová či Toy Story dokazujú, že pokračovania nemusia nevyhnutne predstavovať výrazný pokles kvality – originality, nápaditosti, pútavosti, zábavnosti. So zlobrami je to ináč. Pôvodný film Andrewa Adamsona a Vicky Jensonovej spred deviatich rokov očaril najmä nápadom, dôslednou negáciou všemožných rozprávkových motívov i rozprávačských stereotypov, ich obrátením naruby. Od začiatku až po pointu.

Tvorcovia pokračovania, ktoré prišlo po troch rokoch, to nemohli použiť znova. Kto už len stojí o opakované vtipy? Lenže ďalším filmom čoraz viac chýbali prekvapivé zvraty, nápady, nové gagy i radosť z rozprávania. Narastala bezradnosť, ťarbavo maskovaná parodovaním, parafrázovaním a citovaním.

Našťastie, Shrek, Fiona a Oslík publikum potešili natoľko, že si ich zamilovalo a bolo zvedavé na ich ďalšie príbehy. Séria si postupne vytvorila svoj vlastný svet i so zákonitosťami. Najnovší film, nazvaný u nás podľa českého prekladu Shrek: Zvonec a koniec sa odvážne pustil do ich negácie a obracania naruby.

Starý dobrý život

Shrek už dosiahol, čo mohol: zachránil Fionu i kráľovstvo, založil si rodinu, získal priateľov, stal sa slávnym. Lenže namiesto toho, aby žil šťastne až do smrti (čo je význam pôvodného názvu Shrek Forever After), je čoraz viac znechutený. Sníva o starom dobrom živote samotárskeho zlobra, ktorý nie je miláčikom detí, ale postrachom dospelých. Prefíkaný Martinko Klingáč (v origináli Rumpelstiltskin, v češtine Rampelník) zavetrí príležitosť a podstrčí mu ponuku prežiť jeden deň „ako za starých dobrých čias“.

Nadšený zlobor podpíše, nehľadiac na dodatky, uvedené v zmluve drobnými skrytými písmenkami. A razom sa ocitá vo svete, kde nikdy nežil. Vládne v ňom Klingáč, Oslík pracuje pre bosorky, Fiona vedie odboj, Kocúr je jej vypasený domáci miláčik. A najmä: nikto z nich o Shrekovi nikdy ani len nechyroval. A ten má jediný deň na to, aby si opäť získal priateľov aj Fioninu lásku.

Veľká filmová lúpež

Po tragickom Shrekovi Treťom ide o poctivý, tradične postavený príbeh. Tvorcovia si nelámali hlavu nad originálnosťou či prekvapivosťou, ale to neprekáža, hlavne že nemáme pocit zrady, hanby a poníženia ako pri sledovaní trojky. Čo tam po tom, že ide o nehoráznu filmovú lúpež bezbrannej obete – štvoroscarovej romantickej drámy Franka Capru Život je krásny z roku 1946? Pre drvivú väčšinu divákov je dôležitejšie, že je to prvý dlhometrážny shrekovský film, nakrútený v 3D formáte.

Shrek: Zvonec a koniec by musel byť veľmi zlý film, aby dopadol horšie ako trojka. Takto je rozlúčka s obľúbenými postavičkami a ich bizarným svetom ako-tak zábavná, milá a prijateľná. Štúdiá DreamWorks by však spravili lepšie, ak by peniaze, ktoré im vynesie, neinvestovali do ďalšieho pokračovania (Nezabúdajme, že aj trilógia Pirátov z Karibiku má mať štvrtú časť a na budúci rok je ohlásená premiéra samostatného filmu Kocúra v čižmách), ale do nejakého nového sviežeho projektu. Animovaný film Ako si skrotiť draka je dôkazom, že sa to dá.