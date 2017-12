Robbie Williams opäť s Take That

Britský spevák Robbie Williams oficiálne potvrdil svoj návrat do skupiny Take That, ktorú opustil pred 15 rokmi.

16. júl 2010 o 16:35 (čtk)

Písmo: A - | A + 4 0

Spoločne nakrútili nový album, ktorý by sa mal na pultoch objaviť v novembri. „Som plný rozpakov a vzrušenia. Je to, akoby som sa vrátil domov,“ povedal spevák. „To, že sa nás päť dá opäť dohromady a zídeme sa v jednej miestnosti, mi vždy pripadalo iba ako sen.“ Robbie Williams chlapčenskú kapelu opustil v roku 1995 a dal sa na sólovú dráhu. Nový album v úplnej tichosti nahrali v Londýne. Bude to prvný spoločný štúdiový album od roku 1995, keď táto formácia vydala úspešný album Nobody Else. Na budúci rok by mala kapela spoločne vyraziť na koncertné turné. Skupina Take That vznikla v roku 1989, po odchode Williamsa sa rozpadla, zostávajúci členovia sa dali dohromady až v roku 2005.