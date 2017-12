The Cranberries nezastavil ani dážď

V centre českého priemyselného mesta Ostrava to opäť hýrilo farbami. Víkend patril deviatemu ročníku festivalu Colours of Ostrava.

20. júl 2010 o 0:00 Katarína Gočová

Organizátori festivalu Colours of Ostrava si pre desaťtisíce fanúšikov pripravili okrem zvučných mien aj malé prekvapenie. K trinástim stejdžom pribudol nový, a to New York City Stage, korý lákal tradičným newyorským džezom, funky a rokenrolom.

O kráľovské otvorenia sa postarali najväčšie hviezdy rómskej hudby The Gypsy Queens and Kings. Dvojhodinové divoké a energické predstavenie spojené s flamencom temperamentných tanečníc uchvátilo. Zoskupenie z rumunskej kapely Mahala Rai Banda, bulharských spevákov Jony Iliev, francúzskych flamencových Kaloome, rumunskej speváčky Florentiny Sandu na čele s korunovanou „cigánskou kráľovnou“ Esmou Redžepovou bolo úspešným štartom.

Ako keby Zappa s Pattonom nahrávali album v Srbsku

Medzi uvádzacie ťaháky patrili džezové legendy Open Hands. Štyria hudobníci predviedli excelentné vystúpenie. Patria medzi klenoty džezovej hudby, čo potvrdzuje aj fakt, že spolupracovali s menami ako Ella Fitzgerald, Aretha Franklin či Herbie Hancock.

O ďalší vrchol večera sa pre väčšinu divákov postarala multikultúrna skupina United Flavour, ktorá roztancovala divákov rezkými reggae rytmami pletúcimi s latino, R&B a prvkami hip-hopu.

Druhý deň sa začal v rytmoch reggae. Pri austrálskej skupine Dubmarine nebol moment, keď sa netancovalo. Skupina priniesla rozbúrenú hladinu dancehallu, hip-hopu, elektroniky a dychovej sekcie.

Na druhom stejdži sa zatiaľ pripravovala gitaristka a speváčka Lenka Filipová. Tá vystupovala s fínskymi Alamaailman Vasarat. V dánskom Roskilde to komentovali ako hudbu, ktorá by vznikla spoluprácou Franka Zappu a Mike Pattona nahrávajúcich spoločný album v Srbsku. Fínski chalani bez spevu a gitár sa odprezentovali len za pochodu trombónu, saxofónu, bubna, klavíra či tuby.

Írsky zlatý klinec

Trumpetista Erik Truffaz (na snímke Zdena Hanouta) sa predstavil s francúzskym beatboxerom a raperom Sly Johnsonom a vynikajúcim bubeníkom Philippom Garciom. Pri ich hudbe sa niet nad čím zamýšľať. Všetko, čo stačí, je vžiť sa do tónov a ochutnávať z misy džezu, elektroniky, hip-hopu, drumandbassu a reggae.

S nasledujúcim koncertom americkej etno formácie A Hawk and a Hacksaw prišla aj prietrž mračien.

To však neovplyvnilo zlatý klinec programu The Cranberries. Ani hustý dážď nebol dosť negatívny a najviac fanúšikov sa zišlo na vystúpení práve tejto írskej kapely. Charizmatická speváčka Dolores O'Riordan sa postarala o príjemnú atmosféru, na pódiu nechýbala energia, radosť, úsmevy. Odzneli aj ich najsilnejšie hity ako Zombie, Ode To My Family či Animal Instinct.

Anglickí Afro Celt Sound System nemali toľko šťastia. Pre zlé počasie sa ich atypické umenie miešania africkej a keltskej hudby odkladalo a koncert odohrali so značným oneskorením. Z technických príčin nevystúpil spevák a multiinštrumentalista Brendan Perry, ktorý tvorí mužskú časť legendárnych Dead Can Dance.⋌