Nejasný, ale inak dobrý

Kiná majú nový hit, je ním film Christophera Nolana Začiatok. Svetovým médiám sa páči a už začínajú rozmýšľať o jeho oscarových nomináciách.

20. júl 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk





LOS ANGELES. Začiatok je sci–fi triler, jeho hlavný hrdina (Leo DiCaprio) dokáže z ľudí vymámiť najcitlivejšie tajomstvá – vtedy, keď sú najzraniteľnejší, teda v spánku. Vďaka tejto schopnosti sa zaplietol do obchodnej špionáže a jeho najnovšia úloha je: neukradnúť myšlienku, ale ju vnuknúť.

Film mal v USA premiéru minulý piatok a tam sa za víkend vyzbieralo 60 miliónov dolárov zo vstupeniek. Recenzenti ho označili za veľmi inteligentnú zábavu a nejeden z nich sa priznal, že mu úplne neporozumel. Na prvý šup ho vraj môžu pochopiť len špecialisti z NASA.

Objavili sa aj úvahy, či je Christopher Nolan novým Stanelym Kubrickom. To zrejme vyplynulo z režisérovej fascinácie prechodom medzi stavom bdenia a snenia.

Nolan sa témou filmu zaoberal už desať rokov a v agentúre Reuters teraz odhadujú šance, aké by mohol mať na Oscaroch. Vraj by mohli byť väčšie, ako v prípade jeho Temného rytiera z roku 2008. Hoci ho svojimi nomináciami ocenili združenia všetkých filmových profesií v USA, americká akadémia ho odignorovala. Na budúci rok by Začiatku mohlo pomôcť to, že v kategórii najlepší film sa už udeľuje desať nominácií.

V našich kinách má Začiatok premiéru vo štvrtok.