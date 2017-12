Björk zarába na záchranu oceánov

Islandská hviezda v poslednom čase nehráva a nenahráva často. O to silnejším dojmom pôsobí jej nový projekt s nastupujúcou hviezdou novej generácie, newyorskou skupinou Dirty Projectors.

Začalo sa to vlani benefičnou akciou v newyorskom kníhkupectve, kam organizátori pozvali Björk a Dirty Projectors. Známa speváčka a mladá indierocková skupina, ktorá vlani s nahrávkou Bitte Orca zabodovala v mnohých dôležitých anketách o album roka, sa dovtedy nestretli.

Najjednoduchšou cestou by bolo naskúšať staré skladby, no dopadlo to inak: „Keď sa Björk spýtala, čo ideme robiť, povedal som, že veľmi rád napíšem pár nových pesničiek, ktoré by sme si mohli zaspievať spolu. A ona súhlasila,“ spomína na webe kapely jej šéf Dave Longstreth.

Hlasy (z) oceánu

O čom tie piesne budú, rozhodol výlet speváčky Dirty Projectors. Amber Coffmanová sa vybrala na Mount Wittenberg pri San Franciscu, odkiaľ spozorovala v oceáne hrajúcu sa rodinu veľrýb. Keď svoj zážitok prerozprávala ostatným, zrodilo sa sedem nezvyčajných, spolu previazaných pesničiek. Presnejšie povedané zaujímavá dvadsaťminútová suita.

Pri prvom počúvaní sa hneď ponúka spomienka na album Médulla (2004), ktorý Björk postavila iba na ľudských hlasoch. Tri spievajúce členky Dirty Projectors tu robia hlasmi akordy, do ktorých na spôsob sólového nástroja vstupuje známy zvučný ženský vokál striedajúci sa s hlasom Longstretha. Gitara, kontrabas a bicie hrajú úplne minimalisticky, o to viac vynikne pôvab jednoduchých, no čarovných pesničiek, v ktorých sa spieva o čare života v oceáne.

Zvuk je akustický a veľmi svieži, nahrávalo sa v kníhkupectve, takmer úplne bez playbackov. Zabudnite na rafinované štúdiové vrstvenia nástrojov a rôzne efekty, toto nie je nové cédečko Dirty Projectors, ani Björk, ale stretnutie výrazných osobností súčasnej scény.

„Sme veľmi nadšení z toho, ako táto nahrávka prišla na svet a veríme, že vy budete tiež. Nepočúvajte ju na malých počítačových reprákoch – vložte ju do poriadnej aparatúry,“ odkazuje fanúšikom Dave Longstreth. S Björk sa rovnako rýchlo zhodli na tom, ako naložia so ziskom z predaja nahrávky Mount Wittenberg Orca: „Všetky peniaze dáme na ochranu oceánov. Iba jedno percento z nich je chránené, a to je problém. Spolupracujeme so spoločnosťou National Geographic na tom, aby oceány neskončili ako gigantické jedovaté mŕtvoly, ktoré objímajú pevninu.“

Ide najmä o hudbu

Pre niekoho to možno vyznieva ako trochu naivná alebo platonická agitka. Lenže Björk je svojou angažovanosťou za ekologické témy povestná, aj o pár dní napríklad chystá tlačovú konferenciu na protest proti švédskemu koncernu, ktorému chce islandská vláda poskytnúť využívanie prírodných zdrojov na šesťdesiat rokov. Ale predovšetkým – tento projekt funguje aj po hudobnej stránke. V podstate sa pri počúvaní úplne zaobídete bez obsahu textov a znalosti pozadia cédečka.

Björk je v medzifáze príprav nového vlastného materiálu, u nej sa vždy ťažko odhaduje, s čím príde. Originálnych spolupracovníkov si však vždy vybrať vedela. Najnovšie to dokázala spoluprácou s Dirty Projectors, na jeseň sa objaví na novom albume ďalšej výraznej osobnosti súčasnej scény. So spevákom Antonym Hegartym si zaspievala ďalší duet.