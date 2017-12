Ak už toto nie je úspech, tak potom čo?

Do kín prichádza Počiatok. Christopher Nolan v ňom účelne využíva, zneužíva i popiera žánrové klišé

22. júl 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Nebude ani ikonický, ani prelomový. Aj tak však možno film Počiatok považovať za nový Matrix. Mimoriadne zaujímavo spracováva tému snov.

Proti prekladu Inception ako Začiatok či Počiatok sa strhla búrka nesúhlasu. Inception síce skutočne znamená aj „začiatok“, ale rovnako „pohltenie“, „absorbovanie“, „získanie“ – a vo fime sa používa vo význame „vnuknutie“. Lenže problém slovenského názvu nového filmu Christophera Nolana je malichernosť v porovnaní s tým, o čom je a ako je nakrútený.

Zabudnite na pirátske kópie zhotovené kamerami v kine. A radšej aj na pokusy sledovať ho na počítačovom monitore. Mali by ste sa vyhnúť aj väčšine televízorov, ledaže máte Blu-ray disk a poldruhametrovú obrazovku. Optimálne je kino s veľkým plátnom. A ideálny – veľkoformátový IMAX. Ak vydržíte dve a pol hodiny bez mrknutia.

Najlepší duševný hacker

Niežeby na obraze záležalo viac než na zvuku. Hoci naše titulky patria k tým lepším, nedokážu preniesť všetky informácie. Kto neovláda angličtinu viac než obstojne, mal by si počkať na dabing, hoci predabova〜nie bude ešte väčší zásah ako zostručnenie do titulkov. Nerobte si však falošné nádeje, že ak je vaša angličtina nadpriemerná a film si pozriete v Imaxe, porozumiete mu. Inception totiž napĺňa floskulu o „filmových snoch“. Je o snoch, odohráva sa v snoch, sám je snom.

Miliardár Saito dá Domovi Cobbovi ponuku, aká sa neodmieta. Cobb je extraktor. Dušev〜ný hacker. Najlepší na svete. Vykráda na objednávku z mysle spiacich ľudí ich tajomstvá. Teraz má spraviť pravý opak. Vnuknúť myšlienku vplyvnému podnikateľovi. Odmena? Saito vyrieši Cobbov problémik. Hľadá ho totiž polícia za vraždu.

Misia si vyžaduje prienik hlboko do podvedomia obete – ktorej sa najskôr, prirodzene, treba zmocniť a uspať ju. Na to Cobb potrebuje nielen zložitú techniku i partiu komplicov. Prienik do jednotlivých úrovní snov a podvedomia, snívanie v snívaní, pohyb v snoch i odchod z nich sa riadia presnými pravidlami, platia tu striktné zákonitosti. Ich popis zaberá takmer celú prvú hodinu.

Milovníkov divokých akcií to asi nepoteší, no bez absolvovania školenia sa nemožno dostať ďalej. Autor má však všetko premyslené a pripravené tak dokonale, že nenudí, ale fascinuje. No ani potom, keď sa akcia rozbehne, nie sú to žiadne šialené jazdy a dynamické obžerstvo. Každá z hŕstky akčných scén však stojí za to.

Film za dvesto miliónov

Kto si automaticky spája sny so surrealizmom, nebude dokonale uspokojený. Náplasťou môže byť, že v každej z rovín snenia plynie čas ináč, takže paralelne sa deje viacero akcií, každá na inej úrovni a každá s rovnakými postavami. Tie vzácne vyrovnanými výkonmi stvárnili známi herci. Leonardo DiCaprio tentoraz nepreháňa a je ideálnym predstaviteľom hlavnej postavy. Marillon Cotillardová čoby jeho manželka za ním nijako nezaostáva. Pochúťkou sú i Michael Caine, Ellen Pageová, Tom Berenger, Cillian Murphy a ďalší. Aj ich zásluhou Inception nie je len bizarná logická hračka či originálna téza, ale príbeh plný emócií a – áno, aj romantiky. Film bohatý nielen intelektuálne, ale i citovo.

Inception je v podstate klasická kriminálna dráma o veľkom podraze, no s netradičným miestom deja, ktoré postupne svojou mnohovýznamovosťou prevláda aj nad príbehom. Réžia funkčne využíva, zneužíva i popiera žánrové klišé. Nolan na príbehu pracoval desať rokov a zákonite má pred divákom náskok. Mnohé dokáže vysvetliť, mnohé si však necháva pre seba. Do najmenšieho detailu prepracovaný obraz, skvele vystih〜nutá atmosféra, herecké výkony, striedmo no účelne použité netuctové vizuálne aj zvukové efekty, hudba majstra Hansa Zimmera – všetko dosvedčuje, že 200 miliónov z rozpočtu sa minulo účelne, no nie nápadne.

Inception je možno Matrixom dneška a azda najzaujímavejším spôsobom spracúva tému snov, nesnaží sa však byť ani ikonický, ani prelomový. Získal si nielen nadšené publikum, ale presvedčil väčšinu divákov, že ho treba na veľkom plátne vidieť viac ráz. A internet zapĺňajú zápalisté diskusie o tom, čo sme to vlastne videli.

Aj keby sme si odmysleli 88,5 milióna tržieb za prvé štyri dni premietania a skok na prvé priečky všemožných rebríčkov – ak toto nie je úspech, tak potom čo?

Bol to výlet ľudským podvedomím Leonarda DiCapria prekvapilo, že aj v žánri sci­-fi má herec čo hrať. Leonardo DiCaprio má sci­fi žáner rád, ale nikdy v ňom nehral. A to mu pred nakrúcaním film Christophera Nolana Počiatok robilo starosti, povedal pre francúzsky denník Le Figaro. „Dodať emocionálnu hĺbku postavám, ktoré bývajú v tomto žánri dosť stereotypne napísané, sa mi zdalo ťažké. Christopher Nolan však dokáže vidieť sci­fi inak. Jeho film Temný rytier je tiež príbehom o superhrdinovi, ale v ňom predsa našiel spôsob, ako tento žáner vynoviť. V poslednom čase sa meno Lea DiCapria spája najmä s režisérom Martinom Scorsesem. Nakrútili spolu už štyri filmy, naposledy Tajomný ostrov. Scorsese je známy svojím obdivom k filmovým klasikám a svoju vášeň preniesol na Lea. „Keď o nich hovorí, žiaria mu oči, akoby on nikdy nemohol dosiahnuť ich dokonalosť. Hoci ju už dosiahol. A ja zase, keď vidím veľkých hercov minulosti, prepadá ma posadnutosť – priblížiť sa čo najviac k nim. Preto musím stále a stále pracovať. Bez prestania,“ vravel pre Figaro. S Christopherom Nolanom rozoberal svoju postavu už dva mesiace pred nakrúcaním Počiatku, a ešte predtým veľa čítal. Vraví: „Postupoval som klasicky. Najprv som si prečítal knihy Junga a Freuda. Potom som pochopil, že potrebujem len jedno: vstúpiť do Nolanovho mozgu.“ Nedočkavé svetové médiá začali po úspechu Počiatku v kinách uvažovať o nomináciách na Oscara. DiCaprio bol už nominovaný trikrát (po prvý raz už v roku 1993 za Čo žerie Gilberta Grapea) a za oceniteľné na Počiatku považuje: „Dnes je len málo takých filmov, ktoré sa vymykajú hollywoodskemu kánonu. Nolan vie vymyslieť zápletku s viacrozmernou štruktúrou. Ukázal to v Insomnii, Memente i Temnou rytierovi. Mne ponúkol tiež nezvyčajnú úlohu, bola to vlastne katarzický výlet ľudským podvedomím. Kristína Kúdelová