Kamarátska atmosféra krčmy

Zajtra odštartuje hudobný festival Žákovic Open už svoj desiaty ročník.

22. júl 2010 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

V Trenčianskych Bohuslaviciach sa na jubilejnom ročníku opäť stretnú spriatelené kapely festivalu, ale i zopár takých, ktoré si tu zahrajú prvýkrát.

BRATISLAVA. Pôvodne „hudobný festival v krčme pod orechom" si za desať rokov svojej existencie vytvoril už stabilnú fanúšikovskú, ale aj muzikantskú základňu. Každoročne sa hlási k rodinnej atmosfére, v ktorej sa spolu zabávajú hudobníci aj návštevníci. Práve priateľskosť a dobrá atmosféra sú dôvodmi, prečo sa ľudia na Žákovic Open radi vracajú.

V úvodný rok prišlo 400 ľudí

Festival začal svoju neoficiálnu históriu ešte v roku 1999 z iniciatívy basáka skupiny Hex Tomáša Yxa Dohňanského a majiteľa krčmy pod orechom Mariána Žákovica, podľa ktorého festival pomenovali o dva roky neskôr. Z malej rodinno-kamarátskej akcie, na ktorú prišlo prvýkrát okolo 400 ľudí, je dnes jeden z najvyhľadávanejších festivalov s návštevnosťou cez šesťtisíc ľudí. „Veľmi sa tešíme, že sme vydržali už desať rokov. Našou satisfakciou sú usmiate tváre ľudí a dobrá nálada," hovorí Yxo Dohňanský.

Pôvodne iba sobotný program sa pred šiestimi rokmi rozšíril na dva dni. Postupne narastá aj množstvo vystupujúcich hudobníkov. Minulý rok dokonca pribudol ďalší stage. Napriek tomu je podľa Yxa Žákovic stále tým pôvodným malým festivalom a v budúcnosti už neplánuje žiadne rozrastanie. „Neplánujeme už žiadny ďalší stage ani iné festivalové atrakcie. Nemáme ambíciu pretekať sa s inými festivalmi, každý máme predsa svoje miesto, hlavné je, aby sa ľuďom stále páčila hudba, ktorá u nás odznie."

Stage FM_rádia, ktorý je zásobovaný prevažne mladými slovenskými kapelami, predviedol minulý rok svoju premiéru, ktorá sa aj podľa Yxa vydarila. „Ľudia, ktorí nepočúvajú FM_rádio, tu našli veľa novej dobrej hudby, a to je to podstatné. Je to taký klub v prírode."

Tradičná účasť spriatelených kapiel

Tento víkend budú najväčšími lákadlami Pjoni and Ink Midget, ktorí hrali aj na Pohode, The Ills či Ska2tonics. Chýbať nebudú Plastic Swans, Vetroplach, Swan Bride a dídžeji, ktorí budú oba dni hrať do rána.

Zostavenie kapiel hlavného pódia je každoročne vyvážene zastúpené festivalovo spriatelenými kapelami. Chýbať preto nebudú Vidiek, Para, Puding pani Elvisovej, Slobodná Európa s Lacom Lučeničom, samozrejme, Hex či Ska-Pra Šupina. Medzi headlinerov s istotou patria českí Monkey Business, ktorí zahrajú v piatok.

Sobota bude patriť asi „najuznávanejšej balkánskej dychovke" - Boban Markovic Orkestar zo Srbska. Táto jedenásťčlenná formácia získala množstvo ocenení, je známa svojou živelnosťou „Sú to ľudia, ktorí hrajú muziku od podlahy, majú hudbu skutočne v krvi a myslím, že každý, kto ich videl, mi dá za pravdu. Stačí sa prísť presvedčiť," hovorí Yxo.

Futbalový turnaj remíz

Špecialitou Žákovic Open je už tradične sobotný futbalový turnaj, ktorý si spolu zahrajú členovia kapiel, tím FM_rádia a vyžrebovaná jedenástka fanúšikov, ktorí sa prihlásili. Turnaj je naozaj výnimočný, väčšinou nemá žiadneho víťaza. „Tam sa hrá na remízu, podľa pravidla - hlavné je zúčastniť sa. A tak sú všetci spokojní."

Areál festivalu bude otvorený v piatok od 15.00 h, niektoré vlaky v smere z Bratislavy aj z Košíc budú špeciálne zastavovať aj na zastávke v Trenčianskych Bohuslaviciach. Do areálu sa návštevníci dostanú kyvadlovkou dopravou zo stanice.