Víkend divadla a tanca

Na festivale KioSK sa predstavia aj slovenskí umelci pôsobiaci v zahraničí.

22. júl 2010 o 0:00 Zuzana Ferusová

BRATISLAVA. Tretí ročník prehliadky nezávislého divadla a tanca KioSK bude od 23. do 25. júla v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. Má ambíciu osloviť najmä náročnejších divákov, ktorým prinesie to najzaujímavejšie z domácej divadelnej a tanečnej tvorby.

Novinkou je hosťovanie v zahraničí pôsobiacich slovenských umelcov. Dramaturgička festivalu Martina Filinová hovorí, že ich inšpiroval špecifický fenomén slovenskej performačnej scény: častý prípad emigrovaných umelcov, najmä tanečníkov.

Festival otvorí premiéra tanečného predstavenia The Painted Bird/Bastard, v ktorom sa americký Slovák z New Yorku Pavel Zuštiak zaoberá témou emigrantstva. Diváci ďalej uvidia aj Evu Klimáčkovú a jej súbor cie E7KA s inscenáciou Ivanuška, tanečno-divadelné predstavenie Kataríny Rampáčkovej a Ley de Toffol Lonely Bones, či provokatívne performance Milana Lovišku My Art: Who is Frank? Záverečným predstavením bude duet Peter Šavel a Stanislav Dobák, študentov prestížnej bruselskej školy P.A.R.T.S.

Slovenskú divadelnú tvorbu zastupuje SkRAT s najnovšou hrou Zvyšky, tandem Mio-Mio (Marek Piaček a Stanislav Beňačka) s „instatnými operami" Zbojníci a Malevich-Malevich a Divadlo z Pasáže s pohybovo-vizuálnou inscenáciou 3x (A), vytvorenou v spolupráci s tanečníkom Jarom Viňarským.

Pripravené sú aj filmové projekcie, neformálne stretnutia divákov a profesionálov, párty a koncert pod holým nebom. Ako hudobní hostia vystúpia DJi Róbert Zeleňák a Vili:am, naživo vystúpi Pino z Pudingu pani Elvisovej s projektom Kasioboy.

V rámci festivalu sa uskutoční aj stretnutie zástupcov a priateľov neformálnej iniciatívy Anténa. Tá združuje organizácie profesionálne pôsobiace na nezávislej kultúrnej scéne. Prvýkrát sa tiež stretnú zástupcovia tanečnej komunity s ambíciou organizovania slovenskej profesionálnej tanečnej scény. Viac na stránke www.stanica.sk/kiosk.