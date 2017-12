Najviac plietlo Vanilkové nebo

Sci-fi triler Christophera Nolana s názvom Počiatok testuje hranice toho, čo je publikum komerčných kín ochotné akceptovať. Spoločnosť LoveFilm preto požiadala ľudí, aby našli filmy, ktoré ich najviac poplietli. Vyhralo Vanilkové nebo.

23. júl 2010 o 0:00 Ján Gregor, (jang)

Film s Tomom Cruisom o úspešnom vydavateľovi, ktorý sa po autonehode preberie so znetvorenou tvárou a jeho život sa premení na surrealistickú nočnú moru, považujú internetoví návštevníci filmovej požičovne LoveFilm za najzmätočnejší v histórii filmu.

Nepochopiteľné vedomie

Podobne ako v Počiatku, kde sa postavy dostávajú počas spánku do vedomia cudzej bytosti, sa hry so spánkom a vedomím objavujú aj vo väčšine nasledujúcich filmov. Na druhom mieste sa za Vanilkovým nebom umiestnil Lynchov film Mulholland Drive s podobným námetom a štruktúrou vrátane dvoch ženských hrdiniek v podobe brunety a blondíny. Oba filmy sa objavili v roku 2001. Nasleduje Donnie Darko o tínedžerovi, ktorému sa zjavuje gigantický zajac manipulujúci ho k tomu, aby spáchal sériu trestných činov. Na štvrtom mieste nasleduje tretí diel Matrixu, Memento (réžia Christopher Nolan), ďalej Dvanásť opíc, Večný svit nepoškvrnenej mysle, 2001: Vesmírna odysea, Revolver a desiatku uzatvára Mechanický pomaranč, ktorý sa tam zrejme dostal nedopatrením.

Hlasovanie ovplyvnilo to, nakoľko boli jednotlivé filmy známe, keby diváci poznali niektoré menej propagované filmy, mohlo poradie vyzerať inak.

Originalita nadovšetko

Nolanov Počiatok mnohí kritici vyzdvihli ako originálny počin, čo ešte zvýrazňuje fakt, že túto filmovú sezónu vystihujú pokračovania a remaky. Očakávania, že by bol Nolan otcom nového hnutia, ktoré by sa vydalo do neprebádaných filmových končín, sú však prehnané. Napríklad aj jeho známy film Insomnia bol iba remakom rovnomenného nórskeho filmu.

Zatiaľ jediný potvrdený projekt, na ktorom bude Nolan pracovať, má pracovný názov Batman 3. Nolan má už na konte dva veľmi vydarené diely batmanovskej série, Batman začína a Temný rytier.

Christopher Nolan sa zrejme vráti aj k inej starej postave. Mal by sa podieľať na novom Supermanovi. Zrejme nebude režisérom, ale scenárista filmu David Goyer ho už v marci prizval k spolupráci.