Žiadni pozéri. Len obyčajný rap

Na našej aj českej scéne sú hiphoperi, ktorí vedia, že v getách žijú zatiaľ len Rómovia

23. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Je hiphop a hiphop. V poslednom čase vyšli nahrávky, ktoré sú v čomsi iné. Hovoria o normálnom svete normálnych ľudí.

BRATISLAVA. Agresívne gestá, čudné pózy, reklama na alkohol a mladé dievčatá. Občas sa v klipoch objaví a vybuchne nejaké luxusné auto – zväčša požičané, prípadne „autentické“ zábery mladých chlapcov z niektorého zo slovenských sídlisk. Postávajú pred pletivom, mávajú rukami a rapujú o neuveriteľne drsnom a ťažkom živote. Taká je zvyčajne predstava o domácom, českom i slovenskom, hiphope.

Okrem bežných klišé však jestvuje ešte iný rap. Ani nie tak alternatívny, keďže dnes fakticky už nič nie je alternatívou. Chlapci zo strednej vrstvy v ňom rapujú o živote ľudí zo strednej vrstvy. „Sme generácia F, sme generácie dnes,“ rapuje Bene v skladbe o sociálnych sieťach a pokračuje: „ukáž mi tvojich kamošov a ja ti poviem, kto si“.

Aj taký je súčasný rap. Občas sa to označuje ako inteligentný hiphop, akoby rap bol zákonite neinteligentný.

"Teplú vodu musíš nechať odtekať / v starom vedení je sem tam skrat / neľúbi sa, nechaj tak."

Lyrik

Krátke albumy, silné texty

V posledných mesiacoch vyšlo v Česku aj na Slovensku viacero podobných nahrávok. Spája ich – okrem rečových vád mnohých ich protagonistov – napríklad aj to, že vychádzajú na internete, bývajú to krátke albumy a majú odvahu robiť žáner trochu inak.

V prípade Beneho, Stratasoula a nahrávky Slovenčina pre samoukov je to výlet do modernej mestskej elektroniky, podobne ako v prípade člena českej kapely Sporto, Bourka, ktorý na svojej druhej sólonahrávke spolupracoval so slovenským Ukrajincom Karaoke Tundrom.

Presne opačným spôsobom na to idú ľudia, ktorí sa na našej scéne pohybujú viac než desaťročie. Český Kato alias Deph kedysi pôsobil v populárnej kapele Chaozz, ktorú však hiphopové kruhy odsudzovali ako umelú a nepravdivú.

V 90. rokoch ešte táto scéna nebola pripravená na úplne rovnaký úspech, akým sa prezentoval o roky neskôr napríklad Kontrafakt. Pritom Kato je pravdepodobne najlepší textár v českom aj slovenskom rape. Pod projektom Prago Union nahral už druhý album a jeho aktuálny Dezorient Express je kritikou považovaný za dosiaľ najlepšiu tohtoročnú rapovú nahrávku.

Spoza kaviarenských stolov

Lyrik, bývalý ekonomický novinár a rozhlasový moderátor spolu s prievidzskou zostavou JSS nahrali prvý album už v roku 1997. Medzitým pôsobil sólo aj práve s Benem v obľúbenom projekte Modré Hory. Nedávno nahral EP 7 štýlov, kam si pozval rôznorodú zostavu hudobných producentov – počnúc Foolkom a Henrichom Leškom a Sávom Popovičom končiac.

„Ideme ďalej v tom, spoza kaviarenských stolov a spoza hôr, spoza kancelárskych nor, spoza nákupných centier,“ rapuje Lyrik v skladbe Hviezdoslav. Práve to vystihuje tento „iný“ rap. V krajinách, kde v skutočných getách žijú len Rómovia a tí zatiaľ oficiálne nerapujú, sa niektorí rapperi rozhodli rozprávať o veciach, ktoré nás obklopujú.

A to nie sú nepriestrelné vesty. Skôr hypotéky, práca, ktorá človeka nebaví, tehlové domy, kde „teplú vodu musíš nechať odtekať / v starom vedení je sem tam skrat / neľúbi sa, nechaj tak“.