NEKROLÓG Herec, ktorý zaberal veľa miesta

Nebol to Alain Delon, nebol to ani Belmondo, ale úspešne využíval to, že raz mohol byť tak trochu jedným, a raz zase tak trochu druhým.

24. júl 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Bernard Giraudeau (18. 6. 1947 - 17. 7. 2010) sa mohol spoľahnúť na svoje rôznorodé povahové črty i viaceré druhy talentov. Hrával v divadle, vo filme, v muzikáli, skúšal aj sám režírovať a písať knihy a to všetko preto, že nikdy nemal dosť.

Zaberal mimoriadne veľa miesta. Stále bol v pohybe, náročný na všetko a vo všetkých oblastiach. Giraudeauova sestra Elisabeth „Zaberal mimoriadne veľa miesta. Stále bol v pohybe, náročný na všetko a vo všetkých oblastiach," citoval francúzsky denník Libération jeho mladšiu sestru Elisabeth. Giraudeau si najprv myslel, že bude šťastný na mori a prihlásil sa do armády (ktorú obdivoval napriek tomu, že bol ľavičiar). Prijali ho na loď pomenovanú podľa Jany z Arku, ale po troch rokoch už mal pocit, že sa nudí. Prihlásil sa na herecké konzervatórium a od začiatku sedemdesiatych rokov sa dal považovať za profesionála. Už v roku 1973 hral spolu so Jeanom Gabinom v detektívke José Giovanni. Pôvodne ho zaraďovali medzi mladých zvodcov, pretože bol fešák (ešte aj s modrými očami), režiséri však videli, že sa na neho môžu spoľahnúť aj s viacrozmernejšími postavami. Za jeho prelomovú úlohu možno považovať tú vo filme Poussiere dange, kde hral policajta-alkoholika. Ako osožné sa ukázalo spojenie s hereckým kolegom Gérardom Lanvinom. Blysli sa napríklad vo filme Patricea Leconta Špecialisti (1985). A o pätnásť rokov neskôr si ho našiel mladý originálny režisér Francois Ozon, ktorý ho obsadil do drámy Kvapky dažďa na rozpálených kameňoch. Ale ak ho mali Francúzi radi, tak vďaka komédiám. Vo Francúzsku má tradíciu uletený, a pritom úplne realistický humor z domácností drobných ľudí. Giraudeau bol jedným z nich v komédiách: Nasťahuj sa ku mne, bývam u kamarátky, Deduško sa dal na odboj alebo A čo neha?... Do frasa! Rakovinu mu prvýkrát diagnostikovali pred desiatimi rokmi, druhýkrát pred tromi. Musel preto odvolať svoje účinkovanie v divadelnom shakespearovskom predstavení Richard III. „Škoda, že nemal čas zahrať si v divadle tie najväčšie postavy. V tomto veku by v nich mohol odovzdať to najlepšie zo seba," povedala jeho manželka, herečka Anne Duperey.