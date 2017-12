Prečo čajky prenasledujú lode?

Futbalová horúčka pokračuje na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti.

24. júl 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Eric Cantona je pripravený pomôcť, keď treba preskakovať prekážky. Režisérom filmu Looking For Eric je Ken Loach, držiteľ Zlatej palmy z Cannes za drámu Vietor sa dvíha. Na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti (potrvá do 1. augusta) povedie filmovú l(Zdroj: OUTNOW.CH)

Film Looking For Eric nie je o športe, hoci v ňom vystupuje hútajúci futbalista Eric Cantona.

BRATISLAVA. „Radšej hrávam a prehrávam, ako vyhrávam, pretože ja už vždy dopredu viem, že vyhrám." Futbalista Eric Cantona povedal podobných výrokov na zamyslenie viac a ľudia sa mu za to vysmievali. Zopár z nich odznieva aj vo filme Kena Loacha Looking For Eric - ale pozor, v tomto prípade majú dôstojnú úlohu.

Pomáhajú prekonať hlbokú životnú krízu. V Loachovom filme ňou prechádza Eric Bishop, skromný poštár a futbalový fanúšik z Manchestru. Keď sa cíti najhoršie, zahľadí sa na Cantonov plagát. Tak veľmi v ňom hľadá silu a povzbudenie, že niekedy počuje aj Cantonov hlas. Dokonca ho vidí, cíti, sedí vedľa neho na gauči.

„Ktorý gól považuješ za svoju najhviezdnejšiu chvíľu?" pýta sa ho raz. A Cantona ho prekvapí: „To nebol gól, to bola prihrávka.

Prečo chodiť na zápasy

Ken Loach príde svoj pekný film uviesť na Letnú filmovú školu v Uherskom Hradišti. Do konca budúceho týždňa sa tam bude premietať niekoľko filmov, ktoré organizátori zahrnuli pod spoločný názov Futbalová horúčka. Akurát treba počítať s tým, že film Looking For Eric nie je rozprávaním o športe, ale citlivým rozprávaním o priateľstve.

Svetovú premiéru mal minulý rok na festivale v Cannes. Usmievavý režisér vtedy vysvetľoval, prečo nenakrútil angažovanú sociálnu drámu, ako máva vo zvyku, a prečo ho futbal inšpiroval ku komédii. „Nechodím na zápasy preto, aby som si robil antropologický výskum. Chodím tam, aby som prežil vzrušenie, či vyhrá môj tím. Štadión je asi jediné miesto, kde sa dá ospravedlniť nacionalizmus. Ľudia tam prechádzajú rôznymi pocitmi, triumfom aj zúfalstvom, a dokážu sa pritom otvoriť."

Nehanbiť sa

Eric Bishop chodí vo futbalovom drese aj na stretnutie s kamarátmi do krčmy. Oni vedia o jeho vzťahu ku Cantonovi, nevedia však, aké problémy v skutočnosti má. A on zas vie, že sa radi pri stole vystatujú a súťažia o najlepší vtip, ale netuší, ako fantasticky a s akou radosťou by mu vedeli pomôcť - keby sa aj im konečne zdôveril.

Cantona sa ponúkol, že pri rozvíjaní tohto príbehu pomôže. S Loachom písal scenár a nehanbil sa za to, že sám je v ňom zdrojom vtipu. Lebo keď treba vyriešiť problém, najprv treba byť realistický. Raz sa to už pokúsil povedať vo svojom známom výroku: „Čajky prenasledujú rybársku loď, lebo si myslia, že vypustí sardinky do mora."