Stingujúci orchester

Britský spevák si predĺžil svoj výlet do sveta klasiky.

26. júl 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Už tretíkrát si Sting zaspieval so symfonickým orchestrom a vydal tretí album „klasiky“.

Predal už 100 miliónov platní, zažil slávu so skupinou The Police aj na sólovej dráhe, no za najväčší úspech Sting považuje to, čo zažil v poslednom čase - spoluprácu s orchestrami.

Inštinkt na klasiku

Sting prvýkrát siahol na klasiku už v roku 1985, keď si na pieseň Russians z debutového sólového albumu pripožičal melódiu od Prokofieva. Po dlhej pauze prišli nahrávky Songs of the Labyrinth (2006), kde sa pohral s lutnovou hudbou Johna Dowlanda, a meditatívna If on a Winter's Night... (2009), na ktorej nechal hrať niekoľkých hudobníkov staré anglické tradicionály. A teraz tu máme CD s názvom Symphonicities.

„Hranie s Chicago Symphony Orchestra a Philadelphia Orchestra bolo pravým vrcholom mojej kariéry. Potešila ma ďalšia príležitosť s Royal Philharmonic Orchestra, kde môžem pracovať s úplne novou paletou hudobných farieb," povedal Sting novinám The Independent.

Prerobenie svojich skladieb pre orchester zobral ako výzvu, no bez klasického vzdelania sa musel spoľahnúť na iných: „Bolo to ako hľadanie nových šiat, nový uhol pohľadu na staré veci. Cítil som, že by to mohlo fungovať, tak som nechal niekoľkých aranžérov, nech si vyberú pesničky, ktoré chcú."

Dva vrcholy a jeden problém

Kolekciu dvanástich skladieb otvára Next To You, prvá pesnička z prvého albumu skupiny The Police. Ide o krátku odrhovačku na pár akordov, no klasickí muzikanti s tým zjavne problém nemali a s chuťou ju odpálili vo svižnom tempe.

Na nádejný úvod nadviaže hit Englishman In New York, zaujímavo vyznie aj You Will Be My Ain True Love a potom prichádza prvý vrchol. Úžasne gradovaná Roxanne, kde Sting vytiahne povestné staré výšky (inak na celom cédečku spieva výborne). Druhý najsilnejší moment je The Pirate's Bride, balada, ktorá zapadla na singli v roku 1996. Krásny duet Stinga a Jo Lawry uzatvára celý album.

Symphonicities má jediný problém - stavia na istotu. Aranžmány sú jednoduché, bez snahy skúsiť niečo iné, odvážnejšie, v orchestri navyše sedí Stingov gitarista, sú tam aj bubeník a basista. Jediným posunom je iba zopár krátkych inštrumentálnych medzihier na úvod niektorých skladieb.

Stingov rovesník a ďalší slávny spevák Peter Gabriel pred pár mesiacmi tiež urobil album s orchestrom. On však urobil pesničky rôznych hudobníkov a vo veľmi, veľmi osobitých coververziách. Tu väčšinou počúvate skupinu, ku ktorej sa pridávajú klasickí hudobníci. Gýč to nie je, ale klišé áno (žiaľ, prídu aj obávané dlhé ťahavé tóny sláčikovej sekcie). Chcelo by to častejšie taký „stingujúci" orchester ako v úvodnej Next To You.

Lenže to sa stále bavíme iba o forme. Pointou je, že ide o skvelé pesničky, nadčasové nápady, ktoré znesú aj takúto úpravu. Mnohí Stingovi fanúšikovia navyše určite netúžia po experimentoch a po dvoch introvertných „klasických" albumoch tu majú nahrávku, ktorá sa dá naživo počúvať aj na veľkých pódiách. Royal Philharmonic Orchestra a Sting sa na jeseň chystajú do Európy. Keď ich chcete vidieť, môžete si vybrať Prahu, Viedeň alebo Budapešť.