Nikdy nebolo lepšie

V Trenčianskych Bohuslaviciach prebiehal od piatka hudobný festival Žákovic Open vyhľadávaný aj pre svoju špecifickú rodinnú atmosféru.

26. júl 2010 o 0:00 Katarína Šamajová

Sú tri hodiny ráno a v areáli penziónu Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach je vo VIP stane stále rušno. Okolo oboch pódií sa návštevníci trúsia už len zriedka, väčšina dala v daždi prednosť zábave v stanovom mestečku. Pri pohároch sedia v zákulisí najmä účinkujúci. Žákovic Open považujú za svoj domáci festival, ktorý má pre nich svojský význam.

„Hrám tu možno siedmy, ôsmy rok,"vysvetľuje Tomáš Sloboda (Sounds like This, Le Payaco), ktorý na koncert priviezol aj svoju šesťapolmesačnú dcéru a v penzióne sa pred časom dokonca ženil. „Je v tom symbolika," tvrdí spevák skupiny Vidiek Janko Kuric. „Desať rokov dozadu by málokto povedal, že sa z tohto šialeného nápadu chalanov z Hexu stane fungujúci projekt."

Postavený na tradíciách

Festival sa v priebehu rokov dočkal vďaka príjemnému ovzdušiu niekoľkých prívlastkov, nazývajú ho aj Malou Pohodou a reči o jeho rodinnej atmosfére sa dostali do uší každému, kto ako-tak sleduje dianie na našej scéne. Všade rozhádzaným senom tento víkend prešlo viac okolo 4000 párov nôh.

„Tak určite, sme spokojní," reaguje organizátor Yxo Dohňanský unavene na kladené otázky. Jeho skupine Hex už ako zvyčajne patrilo hlavné pódium sobotnej noci a skladba z ich repertoáru Nikdy nebolo lepšie by pokojne mohla ašpirovať na hymnu festivalu.

Publikum pozitívne reagovalo aj na ďalšie klasické „žákovicovské" formácie ako Para, Mňága a Žďorp či Slobodná Európa, aj na headlinera Boban Markovič Orkestar. Tradične postavenú, nie príliš originálnu dramaturgiu dopĺňal druhý stage Rádia FM, kde sa predstavili aj takmer úplne nové mená ako The Ills, Moustage, Teskohippies alebo Plastic Swans.

Nová konkurencia

Letná akcia orientovaná na scénu, ktorú v našich pomeroch považujeme za alternatívnu, však dostala k desiatim narodeninám novú konkurenciu. Podobne zameraný bol napríklad aj Easthetic festival na Zemplínskej Šírave a pomaly sa blížiaci Grape v Piešťanoch. Či je priestoru dosť pre všetkých, alebo sa návštevníci rozdelia do niekoľkých táborov, môžeme zatiaľ len polemizovať.

„Máme výhodu, že sme už zabehnutý festival, takže ľudia vedia prečo a kam idú. Nie sme pretekári, nepotrebujeme prichádzať stále s niečím novým," ozrejmuje Yxo a zároveň praje novým festivalom úspech, pretože organizovať podobné podujatie je beh na dlhé trate. Desať rokov Žákovicu dokazuje, že sa to občas vyplatí.