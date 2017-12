Rózsa robí Brezovského aj Chodúra

Známy basgitarista a producent pripravil na festival Viva Musica! dva špeciálne projekty

27. júl 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Hlavnou hviezdou festivalu Viva Musica!, ktorý tento týždeň prebieha v Bratislave, je tenorista Ramón Vargas, no v programe sú aj dva nezvyčajné koncerty, ktoré spája meno Oskar Rózsa.

BRATISLAVA. Vlani na festivale Viva Musica! premiéroval svoju vlastnú kantátu a okrem toho ešte stihol dirigovať orchester s Janou Kirschnerovou, teraz je tam opäť s dvoma koncertmi. Oskar Rózsa zajtra odohrá skladby Mareka Brezovského a vo štvrtok sa postaví za dirigentský pult v projekte Martin Chodúr Symphony Session.

Človek, ktorý ma životne ovplyvnil, bol Marek Brezovský (na snímke). Veci, ktoré som získal od profesora, mal v sebe zakorenené. Čo som počúval na hodinách, on robil v praxi intuitívne.

Dvojkoncert

Marek Brezovský bol veľmi talentovaný klavirista a skladateľ, ktorý zomrel na predávkovanie drogami v roku 1994. Mal vtedy iba dvadsať, no zostalo po ňom množstvo hudby. Boli blízki spolužiaci z konzervatória, hrali spolu v kapele a Rózsa dirigoval jeho skladby pre komorný súbor, ktorý si v škole založili.

„Bude to večer z dvoch častí. V prvej zahráme všetky Marekove komorné skladby, po prestávke pesničky,“ hovorí Oskar Rózsa. V podstate pôjde o koncertnú verziu dvoch cédečiek – „klasickej“ tvorby jeho kamaráta, ktorú v roku 2004 nahral pre Hudobný fond a album Hrana (1999).

Na Hranu sa dostalo niekoľko zachovaných nahrávok artrockovej skupiny Mareka Brezovského z archívu Slovenského rozhlasu a pár jeho pesničiek, ktoré Oskar Rózsa naspieval a nahral s domácou muzikantskou elitou (Šeban, Tatár, Valihora).

Mená muzikantov sa oproti starej nahrávke trochu zmenili: „Zostal Martin Valihora, na basu bude hrať Marek Minárik, na klávesy Vlado Šarišský a na gitaru Michal Bugala,“ hovorí iniciátor projektu.

Zajtrajší koncert v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava už je vypredaný, podľa Rózsu sa však uvažuje o repríze, ktorá by mohla byť na jeseň. Možno príde aj na reedíciu cédečka Hrana, ktoré patrí medzi najzaujímavejšie nahrávky 90. rokov u nás a keďže vyšlo iba v náklade tisíc kusov, už sa dosť ťažko zháňa.

Symfonická obsesia

Hoci ide o dosť náročný večer, už vo štvrtok sa na festivale Viva Musica! Oskar Rózsa predstaví s ďalším projektom. Ten tiež kombinuje klasickú hudbu s pesničkami: „Pokračujeme v tradícii, ktorú vlani vymyslel šéf festivalu Matej Drlička, keď spojil Janu Kirschnerovú so symfonickým orchestrom. Teraz bude spievať Martin Chodúr, o rok by to mal byť Peter Lipa,“ tvrdí tridsiatnik, ktorého väčšina ľudí pozná najmä ako basgitaristu či producenta.

Nie každý vie, že Oskar Rózsa na VŠMU vyštudoval dirigovanie. S orchestrom Zlínskej filharmónie a víťazom federálnej SuperStar už pred pár dňami odohrali pár koncertov v Česku. V programe majú úpravy hitov Leonarda Cohena, Davida Bowieho, nadčasovú „sinatrovku“ My Way, ale napríklad aj súčasnú popovú hviezdičku Lady Gaga.

Koncert Martin Chodúr Symphony Session sa má konať na Hlavnom námestí, v prípade nepriaznivého počasia organizátori pripravujú náhradnú alternatívu.