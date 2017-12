Čo počúvame

28. júl 2010 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Nákazlivý vírus je v prípade Brooklyn Funk Essentials výstižným a pritom celkom neškodným prirovnaním. Dalo by sa povedať, že ak máte radi zmes jazzu, acid jazzu, funku, hip hopu, reggae, dubu, poézie alebo ktoréhokoľvek z týchto prvkov, určite ich zaradíte na zoznam soundtrackov tohto leta. Mix štýlov, ktorým hrajú, je iba výsledkom rôznorodého kultúrneho zloženia jedenástich členov.

Minulý rok rozprúdili krv svojim fanúšikom po dlhšej prestávke albumom Watcha Playin, pod ktorý sa producentsky podpísala aj jedna z „vokalistiek" Hanifah Walidah. Práve ona spôsobila na nedávnom festivale Colours of Ostrava hotové šialenstvo. Na malom New York stejdži predviedla šou akoby šlo o život a pri poslednej pesničke dostala celé publikum doslova na kolená. Táto jej známa finta funguje už niekoľko rokov, no nič nemení na fakte, že skupina si hlbokú poklonu od roztancovaného publika zaslúžila.

Walidah, ktorá má prsty aj v rôznych divadelných či filmových projektoch so sociálnym podtextom, sa na hudobnú scénu zapísala ešte začiatkom deväťdesiatych rokov pri vzniku poeticko-hudobných zoskupení The Vibe Khamelons a The Boom Poetic. Novátorsky začali spájať princípy hip hopu s tradičnými bítnickými básňami. Podobné postupy panujú aj v BFE, ktorí sa hlásia k vyznávačom slam poetry.