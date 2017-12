Nominácie na Man Bookerovu cenu zmiatli britské stávkové kancelárie

Šesťdesiatsedemročný Austrálčan Peter Carey by sa mohol stať najúspešnejším autorom v histórii najprestížnejšej ceny pre román písaný po anglicky.

28. júl 2010 o 16:20 (čtk)

Austrálsky autor Peter Carey je prvým spisovateľom, ktorý by mohol tretíkrát získať Man Bookerovu cenu.

Porota ho zaradila medzi trinásť kandidátov na toto najprestížnejšie ocenenie pre román písaný po anglicky. Nominácie sa ušli aj niekoľkým humorným románom, a naopak, neušli sa posledným dielam renomovaných autorov, ako sú Martin Amis alebo Ian McEwan.

Eklektický výber zatiaľ mätie stávkové kancelárie, ktoré favorizujú rôznych autorov.

Šesťdesiatsedemročný Austrálčan Carey je spolu s Juhoafričanom J. M. Coetzeom a už zosnulým J. G. Farrellom jediným spisovateľom, ktorý získal Man Bookerovu cenu dvakrát. Ak by aj tentoraz vyhral, bol by najúspešnejším autorom v histórii ceny.

Tohtoročnú nomináciu dostal za knihu Parrot and Olivier in America (Parrot a Olivier v Amerike). Inšpiráciou mu bola cesta francúzskeho filozofa Alexisa de Tocquvillea po Spojených štátoch v tridsiatych rokoch 19. storočia.

Okrem Petra Careyho boli na Man Bookerovu cenu navrhnutí ďalší štyria autori, ktorí už boli v minulosti v užšom výbere – David Mitchell s románom The Thousand Autumns of Jacob de Zoet (Tisíc jesení Jacoba de Zoeta), Juhoafričan Damon Galgut s knihou In a Strange Room (V zvláštnej izbe), Howard Jacobson s románom The Finkler Question (Finklerova otázka) a Rose Tremainová s románom Trespass (Priestupok).

Užší výber šiestich románov oznámia 7. septembra a víťaz bude známy 12. októbra. Odnesie si 50 000 libier, kým porazení finalisti po 2500 librách.