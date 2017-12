Faith No More naživo - bola to bitka

Americká skupina ukázala, ako sa majú hrať koncerty.

29. júl 2010 o 0:00 Katarína Benczová

Koncertný areál v rakúskom Wiesen je len pár desiatok kilometrov od Bratislavy. Tento rok je mimoriadne štedrý na hudobné udalosti. Predposlednú zastávku európskeho turné si tam ako hviezda festivalu Forestglade spravili Faith No More.



Americká crossoverová formácia sa na scénu vrátila vlani po 11 rokoch. Dôvodom dlhej pauzy boli hlavne sólové projekty frontmana Mika Pattona (Mr. Bungle, Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom). V súčasnosti je jeho najaktívnejším projektom Mondo Cane, kde spieva klasické talianske hity v sprievode orchestra. To mu však nebráni odohrať turné s kapelou, ktorá mu priniesla najväčšiu slávu. A náležite si to užíva.

Nezvyčajne malé publikum



Aj vďaka tomu bol koncert Faith No More vo Wiesene nevídaným divadlom. Atmosféru dokonale dokreslila červená scéna v podobe veľkej divadelnej opony v pozadí a Mike Patton v červenom obleku a bielou mašľou na klope. Nahodený zvyšok kapely pôsobil ako jeho svadobný sprievod. Jedine bubeník Mike Bordin s dlhými, už prešedivenými dredmi, v šortkách a tielku, zostal verný svojmu živelnému štýlu.

Oblek-neoblek, bolo to divé. Po inštrumentálnom úvode Midnight Cowboy prichádza na scénu megafón a s prvým zvukom z Pattona akoby vypustili Krakena. From Out of Nowhere odpálila kapela s plným nasadením, a čo nikto nečakal, spevák sa hneď na úvod rozhodol pre skok do publika. Ľudí si získal na sto percent.

Vo Wiesene vládla zvláštna blízka atmosféra. Svoj podiel na tom mala aj búrka, ktorá sa počas koncertu spustila, takže kto mohol, tlačil sa pod polouzavretý stan. Patton sa ľuďom priebežne prihováral, tešil ho pohľad do kotla, kde to vrelo. Skonštatoval, že je to pre nich nezvyčajne malé publikum, ale aj oni na pódiu sa úžasne zabávajú. Bolo to aj vidieť. Z tempa nasadeného v úvode nepopustili do konca.

Vystrieľali všetky najväčšie hity (Be Agressive, Caffeine, Easy, Ashes to Ashes, Midlife Crisis, Epic alebo Edge of the world), nechýbala chuťovka – coververzia hitu Poker Face od Lady Gaga prekladaná ich „čínskou aritmetikou“. Po malom hlasovaní, či zahrať Bee Gees, alebo Michaela Jacksona (vyhráva Bee Gees) dostal priestor potkan Ben od Jackson’s Five.

Salto nielen pre bubeníka

Počas celej šou Mike Patton s výrazom batmanovského Jokera skákal, váľal sa po zemi, nechal sa voziť ochrankárovi na pleciach, vyliezal na reproduktory, kričal do megafónu, s mikrofónom hlboko v ústach vydával živočíšne zvuky. A popritom všetko odspievané bez zaváhania s úžasnou pridanou hodnotou živelnej energie. Po takejto skúsenosti čisté štúdiové nahrávky na albumoch už nikdy nebudú znieť uspokojivo.

Povestnému bohatému a plnému zvuku Faith No More nezostali nič dlžní. Basák Billy Gould si hranie viditeľne užíval, gitarista Jon Hudson a klávesák Roddy Bottum s prehľadom nonstop udržiavali kontakt s dianím na pódiu aj s publikom.

Zavŕšenie večera si Mike Patton vymyslel vskutku originálne. Stojac na zostave reproduktorov spravil salto a pristál rovno v lone bubeníka, strhnúc ho na zem aj s časťou bicej súpravy.

Bola to bitka, telo na telo sa bojovalo v dave aj na pódiu. Ľudia sa tlačili alebo mokli, Mike Patton z pódia odkríval s doškriabaným zakrvaveným zápästím, obe strany si však odnášali pocit víťazstva.