Marek Brezovský tu nezanechal ticho

Z pocty talentovanému hudobníkovi, ktorý zomrel ako dvadsaťročný, sa stal výnimočný večer.

29. júl 2010 o 21:20 Oliver Rehák

Ten koncert trval tri hodiny, začal sa o pol deviatej uprostred týždňa a polovicu z neho tvorila klasická hudba hraná z nôt. Napriek tomu na jeho konci celá vypredaná sála Mestského divadla v Bratislave stála a dlho tlieskala. Viacej sa však už pridávať nedalo, na festivale Viva Musica! zaznela takmer všetka hudba, ktorá zostala po Marekovi Brezovskom (1974 – 1994).

Večer „revolučnej“ generácie

„Dnes večer som dirigoval najlepší orchester a hral v najlepšej kapele, pred najlepším publikom, najkrajšiu muziku... ...ďakujem všetkým....to, čo sme zažili, je na celý život,“ napísal na Facebooku Oskar Rózsa. V stredu to bol do veľkej miery jeho večer. Dirigoval komorný orchester, spieval, zahral si na klavír, na basgitaru aj na bicie.

Nešlo o predvádzanie sa, tak to mohol vnímať len ten, kto nevedel, že s Marekom Brezovským boli spolužiaci a kamaráti a že po jeho predčasnej smrti Rózsa nahral dva albumy s jeho hudbou. Tie tvorili základ stredajšieho večera, ktorý nebol iba obyčajným koncertom, ale vyznel ako manifest jednej generácie. Generácie tridsiatnikov, ktorí prežívali pubertu naraz s nežnou revolúciou.

Po dvadsiatich rokoch sa v takmer pôvodnej zostave zišli muzikanti zo súboru, ktorý vznikol na konzervatóriu a hral skladby Mareka Brezovského. Na pódiu sa objavili aj jeho bývalí spoluhráči z prvej skupiny (basák Marek Minárik a bubeník Michal Kresťanko) a dvaja herci, tiež rovesníci z konzervatória. Robo Roth v prvom vstupe publiku povedal, že bude počúvať hudbu, „ktorá nebola nikdy ničomu a nikomu poddajná“, a v druhej časti pomáhal Rózsovi s vokálmi, Patrik Krebs zase medzi skladbami čítal svojské minipríbehy, ktoré si Brezovský písal popri hudbe.

Klasika, pesničky a drogy

Prvú polovicu večera na festivale Viva Musica! znela komorná akustická hudba. Napísal ju na prelome 80. a 90. rokov veľmi talentovaný mladík, ktorý mal klasické vzdelanie, ale zároveň počúval Lou Reeda a množstvo inej rockovej muziky a hlavu mal plnú vlastných nápadov.

Bola to veľmi svojská hudba, raz živelná, inokedy až dojímavo krásna. Bol jej plný, a tak jej stihol napísať neuveriteľne veľa, než si zobral priveľkú dávku heroínu, ktorým sa zbavoval depresie. Sám to povedal, otvorene na kameru, no v čase, keď ešte drogy neboli silnejšie ako on. Na ďalších premietaných záznamoch z archívu Slovenskej televízie už bolo vidno smutné zmeny vo výzore mladého muzikanta. Pripomínal Mariána Vargu, hral na klávesoch a okrem klasiky robil aj pesničky, ale na rozdiel od neho svoje skladateľské nadanie nestihol vybaliť naplno a svoju závislosť nedostal pod kontrolu.

Niekoľko jeho pesničiek dokončil Oskar Rózsa. Sú na albume Hrana (1999), jednej z najzaujímavejších nahrávok, aké u nás vznikli. Jej čaro zafungovalo aj naživo, v podaní kapely poskladanej z Brezovského rovesníkov a mladších muzikantov. Veľa ešte budeme určite počuť o klaviristovi Vladovi Šarišskom, ktorý výborne zvládol pôvodné party, spomenúť treba aj Martina Valihoru za bicími, no všetci muzikanti (vrátane tých, čo mali noty) hrali s veľkým nasadením.

Čistá sila hudby

Dalo by sa písať aj o tom, že nazvučenie kapely nebolo dokonalé a stopercentné nebolo ani spievanie, že miestami bolo toho pátosu možno trochu viac, ako muselo, ale veľká muzikálnosť a emocionálny náboj z celého večera prevážili. Oskar Rózsa si nabral na seba viac než dosť, no zvládol to (hoci už o deň neskôr na festivale dirigoval úplne iných muzikantov a úplne inú hudbu).

Keď v stredu večer na záverečný prídavok vyšla na pódium kapela so sláčikármi a spustili skladbu Hrana, nebola to žiadna hra na umenie, ale čistá sila hudby, ktorá doznievala ešte dlho po koncerte. Po Marekovi Brezovskom ticho nezostane.