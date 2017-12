Tajné dejiny vietnamského veterána

Oliver Stone promuje svoje nové filmy a musí pritom odvolávať nešikovné výroky o holokauste.

30. júl 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, (kk)

BRATISLAVA. V štúdiu 20th Century Fox sa teraz asi tešia na september. Vtedy bude mať premiéru film Wall Street: Money Never Sleeps. No jeho režisér Oliver Stone sa najprv musí sústrediť na iné. Zbaviť sa problémov, ktoré si narobil.

Hitlerove škody

Stone už dlhšie nosil v hlave nápad nakrútiť televízny seriál Secret History of America (Tajné dejiny Ameriky). Pomaly bude hotový a zdá sa, že bude aj nekonvenčný. Pretože keď Stone začal o dejinách rozprávať v poslednom vydaní The Sunday Times of London, relativizoval Hitlerove zločiny. Myslí si, že mu výrazne pomáhali nemeckí priemyselníci, Američania a Briti. „Hitler narobil viac škôd Rusom ako Židom,“ povedal.

K tomu spomenul „židovský vplyv nad médiami“, ich „najmocnejšiu loby vo Washingtone“, a povedal, že „Izrael roky robí bordel v zahraničnej politike Spojených štátov.“ Nato zaprotestovali spoločnosti obetí holokaustu, spoločnosti proti hanobeniu i Výbor amerických Židov. „Uvádzaním takých smiešnych a škodlivých stereotypov sa Oliver Stone zaradil medzi antisemitov,“ povedal napríklad riaditeľ výboru David Harris.

Pri stretnutí s novinármi nepôsobí Oliver Stone ako prvoplánovo provokujúca osobnosť, pôsobí skôr ako pokojný, rozvážny muž. Po svojich výrokoch v The Sunday Times sa ospravedlnil: „Pokúšam sa len širšie opísať hrôzy, ktoré Nemci toľkým ľuďom spôsobili. O holokauste som sa vyjadril nešťastným spôsobom, je mi to ľúto.“

Zároveň odvolal slová o médiách, lebo „Židia, samozrejme, neovládajú žiadny priemysel“ a ocenil prácu všetkých ľudí, „ktorí sa oddane venujú pripomínaniu hrôz holokaustu“.

Politika nie je len v Čate

Oliver Stone bojoval vo Vietname a vraví, že tam sa začala jeho politická angažovanosť a tam treba hľadať príčiny jeho expresivity, niekedy aj tak trochu prehnanej. Kedysi povedal, že nielen v dráme Čata možno vystopovať jeho politické postoje, kto je vraj pozorný, nájde ich v každom jeho filme.

V júni sa v USA ukázal s dokumentom South of the Border (Na juh od hraníc). Je to obdivný portrét Huga Cháveza a ľavicových politikov z Južnej Ameriky. Stone dúfa, že sa nimi Spojené štáty inšpirujú.