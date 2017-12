V šialených horách je námet na 3D

Na nový trojrozmerný film spoja sily James Cameron a Guillermo del Toro.

31. júl 2010 o 0:00

Jeden sa nedávno ukázal s krásnym filmom Faunov labyrint, druhý kandidoval na Oscara s technicky a vizuálne prepracovaným Avatarom. Teraz by sa režiséri Guillermo del Toro a James Cameron mali stretnúť a jeden film nakrútiť spolu.

Agentúra ČTK píše, že sa chystajú zadaptovať knihu V horách šialenstva (At the Moutains of Madness), ktorú napísal americký spisovateľ, autor hororov Howard Phillips Lovecraft. Je to príbeh z 30. rokov minulého storočia, hlavným hrdinom je profesor, ktorý v Antarktíde objaví nebezpečné a desivé rozvaliny.

Spoločný film mexického a amerického režiséra by mal byť trojrozmerný. Cameron takto nakrútil aj Avatara a spolu s prípravami mu to trvalo vyše desať rokov. Del Toro nedávno odstúpil od projektu adaptácie Tolkienovho Hobbita, pretože boli nevyrovnané práva a nechcel viac strácať čas.