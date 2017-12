Nové knihy

Kol.: Můj děda nebyl nácek - S. Liebrechtová: Dobré miesto na noc - Legenda o lietajúcom Cypriánovi - Ambrose Bierce: Ďáblův slovník

2. aug 2010 o 0:00 Ján Gregor, (jang)

Kol.: Můj děda nebyl nácek

Argo, 208 strán

Kniha sa venuje kolektívnej pamäti, či presnejšie kolektívnemu zabúdaniu a prikrášľovaniu. Sleduje, ako sa z generácie na generáciu menia názory, ako sa ich predkovia podieľali na nacizme a holokauste. Stačili tri generácie, aby sa nacistická minulosť starého otca úplne stratila a zostali tu iba spomienky na prenasledovanie rodinných príslušníkov, vojnu a zajatie. Ako zisťujú autori, spomienky na vlastný podiel na minulých zločinoch odchádzajú do zabudnutia ako prvé.

S. Liebrechtová: Dobré miesto na noc

MilaniuM, 174 strán

Jedna z najpopulárnejších izraelských autoriek má minimálne dve lepšie knihy, namiesto poviedkového výberu Jablká z púšte alebo románu Muž, žena a ďalší muž vychádza jej poviedková kniha Dobré miesto na noc. Ako už napovedá názov, všetky poviedky sa odohrávajú v noci, vždy na inom mieste na svete od Ameriky cez Hirošimu až po Jeruzalem. Bez ohľadu na to, kde Liebrechtovej postavy sú a čo tam robia, nikdy tam nie sú celkom doma.

Legenda o lietajúcom Cypriánovi

Ikar, 280 strán

Zdá sa že trojčlenka film-pieseň-kniha sa u nás udomácnila. Celovečerný film o lietajúcom Cypriánovi sprevádza nielen pieseň Zuzany Smatanovej, ale aj rovnomenná kniha jeho scenáristky a režisérky Mariany Čen〜gel–Solčanskej. Na základe filmového scenára zbeletrizovala príbeh utečenca, ktorý sa na zvyšok život uchýlil v kláštore, kde sa nielen kajal za svoje minulé hriechy, ale venoval sa aj botanike, liečiteľstvu či pokusom zostrojiť lietajúci stroj.

Ambrose Bierce: Ďáblův slovník

Albatros plus, 228 strán



„Kondolovať: dokázať, že úmrtie je menšie zlo ako sústrasť.“ To je jedna z mnohých definícií, ktoré Bierce zapísal do svojej Cynikovej encyklopédie. Prvýkrát vyšla v roku 1906, v ďalších vydaniach už pod zmeneným názvom Diablov slovník, ktorý sa stal najznámejšou knihou tohto amerického novinára, spisovateľa a satirika . Samotného cynika definuje ako ničomníka, ktorý svojím zlým zrakom vidí veci také, aké sú, a nie také, aké by mali byť.