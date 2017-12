Nové CD/DVD

4. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Sheryl Crow: 100 Miles from Memphis

Universal „Narodila som sa v mestečku sto míľ od Memphisu, to formovalo nielen môj hudobný vkus, ale aj spôsob, akým vidím život," vysvetľuje nový album slávna speváčka. Politiku a osobné veci nahradila slabosť pre starý soul, s ktorou jej pomohli aj Keith Richards a Justin Timberlake. Tom Jones: Praise and Blame

Universal Welšskému sedemdesiatnikovi zámer byť najstarším víťazom hitparády prekazil Eminem, ale ešte to môže prísť. Aj on sa totiž rozhodol vrátiť ku svojim koreňom. Spravil zaujímavé verzie Dylana, Johna Lee Hookera, pridal pár silných vlastných vecí a vynechal sladké sláčiky. Jaga Jazzist: Live at Cosmopolite

Smalltown Supersound/Wegart Energický nórsky bigband treba vidieť naživo, komu sa to nepodarilo, mal by siahnuť po DVD, ktoré vzniklo pri príležitosti pätnástich rokov existencie. Okrem koncertu z Osla (2005) tu sú rozhovory s jednotlivými členmi a všetky videá, ktoré kapela urobila. Gramo Rokkaz: 2010: Manifest

Gramo Rokkaz Je len málo „klasického" slovenského rapu, ktorý má zmysel počúvať. Okrem Mojej Reči však jestvujú aj Gramo Rokkaz, akési voľné zoskupenie hudobníkov a rapperov, ktorí síce neskúšajú nové veci ani nejako neprekračujú hranice, ale robia príjemný a poctivý hiphop.