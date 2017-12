Filmári: Nepočkajú ani naše problémy

V Audiovizuálnom fonde by mali byť personálne zmeny.

4. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Nový minister kultúry hovorí, že Audiovizuálny fond nebude spravodlivý, kým v ňom nenastanú legislatívne zmeny. Filmári očakávajú, že bude konať rýchlo.

Na jar sa filmári a producenti začali sťažovať na novovzniknutý Audiovizuálny fond, verejnoprávnu inštitúciu, ktorá nahradila doterajší grantový program ministerstva kultúry. Znepokojilo ich, že v prvom kole programu Podpora vývoja, tvorby a produkcie audiovizuálnych diel dostali takmer pätinu rozdelených peňazí (815 800 eur) spoločnosť predsedu rady fondu Patrika Pašša Trigon Production (126 000 eur) a spoločnosť podpredsedníčky Petry Kolevskej Artreal (36 500).

Bývalý minister kultúry Marek Maďarič nereagoval na ich výzvu zabrániť konfliktu záujmov. Nový minister Daniel Krajcer hovorí, že zmena je nevyhnutná. „V rade Audiovizuálneho fondu sú ľudia, ktorí rozhodujú aj o svojich projektoch a prideľujú im peniaze. Bude potrebné nájsť spravodlivejší a efektívnejší systém, a to nebude možné bez legislatívnej zmeny.“

Budú sa hľadať nové mená

Daniel Krajcer si myslí, že nebude ľahké nájsť medzi nezávislými producentmi takých, čo by nemali záujem o štátnu podporu, a teda by chceli obsadiť miesta v rade fondu. Očakáva dlhšiu debatu a hľadanie.

Režisér a producent Mario Homolka je jedným z tých, čo vyzývali odstrániť z fondu konflikt záujmov a o personálnej výmene členov rady hovorí: „Súhlasím, nie je ľahké nájsť ľudí, ktorí by produkovali a tvorili filmy bez nároku na štátnu podporu. No v demokratických krajinách to s takými ľuďmi desaťročia funguje, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás?“ Spolu s kolegami zakladá Homolka Asociáciu nezávislých producentov Slovenska – ak by ich minister vyzval navrhnúť nové mená do správnej rady, nemali by s tým vraj problém.



Súčasné zloženie správnej rady fondu ešte rozhodne o projektoch, ktoré sa práve teraz, až do 30. septembra, môžu hlásiť o podporu. Potom chce Daniel Krajcer prideľovanie prostriedkov pozastaviť, kým sa neschváli zmena zákona.

„V rade Fondu sú otvorení ľudia, schopní hovoriť o všetkých problémoch. S ministrom sa kedykoľvek stretneme, vypočujeme si jeho návrhy a budeme spoločne hľadať riešenia, aby sme zabezpečili fungovanie fondu. Myslím si však, že legislatívna zmena v zákone nebude nevyhnutná,“ povedal predseda rady Patrik Pašš. Otázku, či do 30. septembra požiada o podporu z fondu aj Trigon Production, považuje v tejto chvíli za neprimeranú. „Ale vždy budem rešpektovať pravidlá, ktoré upravujú činnosť fondu,“ vraví.

Verejnoprávne zmeny

„Som rád, že minister vníma Audiovizuálny fond ako zmysluplný. Zmeny však treba robiť rýchlo,“ tvrdí Mario Homolka. „Chápem, že všetci ministri teraz objavujú šialené dedičstvo po bývalej vláde a že sa im zdá, že neodkladnejšie problémy sú v súdnictve, v zdravotníctve alebo vo financiách. No ani verejnoprávne inštitúcie – okrem fondu aj televízia, rozhlas, tlačová agentúra – neznesú odklad. Ak sa zmeny odložia niekedy na druhú polovicu budúceho roka, ich viditeľnosť sa do volieb – predovšetkým v STV – nestihne naplno prejaviť.“

Generálnou riaditeľkou Sekcie médií, audiovízie a autorského práva zostala Nataša Slavíková, ktorá za bývalej vlády vytvárala zákon o Audiovizuálnom fonde. Mario Homolka je nespokojný: „Bola spoluautorkou minimálne dvoch zlých zákonov. Tlačového zákona, ktorý vznikol na politickú objednávku, a zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý umožňuje – a podľa mňa účelovo – konflikt záujmov. Je absurdné, že pod jej gesciou sa majú oba zákony meniť,“ hovorí. „Ak ich myslela vážne, mala by odstúpiť. A ak ich ide meniť, potom je to človek bez zásad.“

Nový minister Daniel Krajcer naznačil, že Nataša Slavíková na riaditeľstve sekcie zostala preto, že vznik Audiovizuálneho fondu bol pozitívny krok. Na otázku o jej odvolaní odpovedal: „Je otázkou slušnosti, že ak by sa nejaké personálne zmeny mali diať, oznámim ich, až keď sa uskutočnia.“