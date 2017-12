Nový Jackson bude na jeseň

Po dvoch vlaňajších piesňach čaká Jacksonových fanúšikov prvý zo série desiatich albumov, ktoré vzniknú z jeho archív.

4. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Kto má rád Michaela Jacksona, nebude odkázaný iba na nekonečné zodieranie jeho starých nahrávok. Už v novembri má vyjsť prvý „šuflíkový“ album, na ktorom budú aj nové veci. Nahrávka, ktorá zatiaľ nemá názov, ponúkne desať pesničiek, ktoré vznikli počas vrcholného obdobia spevákovej kariéry v 80. rokoch i demonahrávky, ktoré urobil s mladými muzikantmi.

Časopis Rolling Stone píše, že po smrti speváka 25. júna 2009 sa našlo niekoľko harddiskov s nevydanými skladbami. Jacksonov manažér Frank DiLeo tvrdí, že sa zachovalo vyše stovky dokončených, no nevydaných piesní: „Niekoľko pesničiek, ktoré sme nahrali na album Bad a potom ich vyhodili, je jednoducho senzačných.“

Okrem toho Michael Jackson zanechal aj niekoľko (údajne veľmi zaujímavých) demonahrávok, ktoré vznikli v posledných rokoch jeho života, keď si skúšal spoluprácu s rôznymi hudobníkmi. Medzi nimi boli napríklad líder pop-rapovej skupiny Black Eyed Peas Will.i.am či dvojica R&B spevákov a príležitostných raperov Akon a Ne–Yo.

Jesenný album otvorí špeciálnu sériu nahrávok, na ktorej sa v apríli tohto roku dohodla Jacksonova rodina s vydavateľstvom Sony Music. Kontrakt znie na desať albumov za sedem rokov. Kolekciu dostal na starosť Rodney Jerkins, producent, ktorý sa podpísal pod Jacksonov album Invincible (2001). Prvé dve „nové“ pesničky, mohli fanúšikovia počuť už vlani, keď sa na verejnosť dostali pesničky Another Day a A Place With No Name.