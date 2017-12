3D slovenské sci-fi? To už nie je sci-fi

Tvorcovia filmu Immortalitas sľubujú prvé akčné sci-fi v slovenskej produkcii a prvý slovenský film v 3D formáte. Do kín by mal prísť v apríli budúceho roku.

4. aug 2010 o 16:23 Ján Gregor

BRATISLAVA. Zem zničili vojny a ľudstvo je na pokraji vyhynutia. Nadvláda umelej inteligencie zahltila zemský povrch rovnako ako skaza z vesmíru. Po tejto Bohom opustenej zemi putuje osamelý Adam. Nesie v sebe temné tajomstvo z minulosti. Ak sa mu podarí nájsť štyri bájne elementy života, môže tým zachrániť viac než len svoju zatratenú dušu...

Tak vyzerá námet filmu Immortalitas, z ktorého krátku ukážku uvidia na jeseň návštevníci festivalu Cinematik a na jar budúceho roku by sa mal dostať do kín.

Posedenie s archanjelom

„V scenári bolo napísané: V byte Archanjela Gabriela. Hneď som sa rozosmial a zatelefonoval Erikovi, že je to geniálny nápad. Archanjel, ktorý má svoj postapokalyptický byt a varí v ňom čaj pre Adama. Obaja debatujú a pritom sa vulgárne pohádajú,“ prezrádza priebeh jednej zo scén Karol Csino, ktorý vo filme stvárňuje osamelého Adama. Archanjela Gabriela hrá Pavol Višňovský.

Erik Bošnák by mal byť po Jakubovi Kronerovi v krátkom čase už druhým slovenským režisérom, ktorý bude mať v dvadsiatke na konte celovečerný film. V slovenskom filme mu chýbali nové témy aj nové technológie, čo by chcel zmeniť. Konverziu do formátu 3D by mala robiť ruská spoločnosť. Tridsaťčlenný štáb ukončil nakrúcanie v júni, momentálne sa pracuje na vizuálnych efektoch.

Gangy, epidémia a amatéri

V postkatastrofickom svete sa bude odohrávať aj český film Blood Age, balansujúci na hrane fantasy a sci-fi, do kín by mal prísť ešte v tomto roku. Európa je vo filme spustošená vojnou a epidémiou. Svetu vládnu ozbrojené gangy, ktorých vodcovia používajú šľachtické tituly. Otec so synom a jeho strýkom sa rozhodnú vrátiť svetu demokraciu a poriadok.

Tvorcovia filmu avizujú, že bude okorenený cynizmom, trailer ale napovedá, že najmä amaterizmom. Kandidát na najhorší film roka pripomína záznam divadelnej hry kombinovaný s vojnovým dokumentom, nechýbajú svietiace meče a lacné triky z videohier.