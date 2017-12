Hrali s U2, vysiela ich YouTube

Sľubuje to zaujímavý večer. Jedna z najlepších mladých skupín Arcade Fire si dnes zahrá v newyorskej Madison Square Garden a on­line prenos koncertu bude režírovať slávny filmár Terry Gilliam.

5. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Známa kanadská skupina Arcade Fire zviditeľní nový album nezvyčajným spôsobom.

BRATISLAVA. V pondelok vydali tretí album The Suburbs, dnes ho krstia dosť nezvyčajným spôsobom. Koncert Arcade Fire, ktorý sa začne v slávnej Madison Square Garden v New Yorku o desiatej večer, sa bude prenášať do sveta cez server YouTube. Bude to prvá časť z novej série hudobných prenosov, ktorá dostala názov Unstaged.

Dnešný večer bude mať aj interaktívny rozmer. Keďže témou albumu sú predmestia, kapela vyzvala fanúšikov, aby jej posielali fotografie rôznych predmestí a využije ich vo videoprojekcii. Inak, tento koncert sa oplatí sledovať aj preto, že jeho režisérom má byť známy filmár Terry Gilliam (Brazil, 12 opíc, Imaginárium Dr. Parnasa), povestný veľkou fantáziou. Určite to nebude len obyčajný prenos z toho, čo sa práve deje na pódiu, ako však povedal spevák Win Butler, na detaily nebol čas, pretože jeho obľúbený režisér súhlasil so spoluprácou na poslednú chvíľu. Kapelu pozná, videl ju naživo, na koncerte bol s hercom Heathom Ledgerom, ktorý onedlho zomrel.

Na začiatku bol pohreb

Arcade Fire sú Montrealčania. Dnes sú krátko po tridsiatke, je ich sedem, hlavnými postavami sú stále manželia Win Butler a Régine Chassagne. Už debutovým albumom Funeral (2004) spôsobili veľký rozruch. V čase, keď hitom alternatívnej scény boli neohipisák Devendra Banhart, dadaisticky hravé sestry CocoRosie či experimentátori s elektronikou Animal Collective, sa odrazu zjavil niekto, kto šiel na to úplne inak.

Gitary, bicie, harmonika, husle, viola, xylofón, violončelo, klávesy, flauta, trúbka, lesný roh – skoro každý v Arcade Fire využíva niekoľko nástrojov, do ktorých mláti tak energicky, akoby bol každý koncert tým posledným. To druhé, čo ich odlíšilo od ostatných alternatívcov, bola atmosféra pesničiek a texty. V čase príprav prvého albumu členom skupiny zomrelo viacero príbuzných, takže dominovali temné nálady, no živelná energia hudby zároveň ukazovala vôľu prekonať smútok.

Kolekcia silných skladieb vrátane „štadiónovej“ hitovky Wake Up, ktorej pomohol presláviť sa aj film Where The Wild Things Are režiséra Spika Jonza, strhla kritiku aj publikum. Funeral sa skloňoval vo všetkých dôležitých anketách o najlepší album a kapela, ktorá fungovala iba dva roky, bola nominovaná na Grammy, čo sa zopakovalo aj pri druhej nahrávke Neon Bible (2008). Na poslednom turné odohrala 122 koncertov (za rok!) vrátane účasti na viacerých známych festivaloch.

Chalani z predmestia

Novému albumu dal vplyvný server Pitchfork vysoké hodnotenie s nálepkou Best New Music a píše o skupine „na vrchole svojich síl“. Prečo si za jeho hlavnú tému vybrali práve predmestia, vysvetlil Win Butler takto: „Mnohí moji hrdinovia od Boba Dylana po Joe Strummera boli tiež chalanmi z predmestia, ktorí celý život predstierali, že sú tulákmi. My sa snažíme o popísanie tejto skúsenosti namiesto toho, aby sme si vymýšľali nejaké historky.“

Aj ďalší prví recenzenti cédečko hodnotia vysoko, prijali aj elektroniku, ktorú si Arcade Fire prvýkrát priniesli do štúdia, a server Metacritic, ktorý priemeruje hodnotenia rôznych médií, tak pre The Suburbs vyrátal číslo 86 (maximum je 100 bodov).

Ono, nazývať ešte alternatívnou scénou niečo, čo nemá problém dva večery za sebou vypredať jeden z najslávnejších koncertných priestorov na svete, akým je Madison Square Garden, je nezmysel. Nie sú to žiadne experimenty, ale „normálne“ pesničky, ktoré sú v playlistoch „normálnych“ rádií. A ten YouTube koncert nie je náhoda – Arcade Fire už viackrát predskakovali slávnym U2, ktorí online prenos na populárnom serveri otestovali vlani na jeseň.