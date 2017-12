Víkendové festivaly

6. aug 2010 o 0:00 (kul)

MotoRockFest



KOŠICE. Underground určený najmä pre motorkárov. Oddnes je v Alpinke pri Košiciach pripravený mix hudby v zastúpení kapiel Watch My Dying (HU), Clear, Malignant Tumor, Mandragora, Dilemma a ďalších. Okrem hudby prebehnú pivné súťaže, ale aj súťaž o najstaršieho a najmladšieho motorkára či rockera. Vstupné je 19 €.

www.motorockfest.sk



Červeník

ČERVENÍK. Boney M (DE), Helena Vondráčková, Lucie Bílá, ale aj slovenské kapely Desmod, Gladiator či Horkýže slíže budú oddnes spolu s návštevníkmi oslavovať už 45. ročník populárneho festivalu v Červeníku. Spokojní by mali byť aj nadšenci folklórnych vystúpení, ktoré vyvrcholia v nedeľu programom Lúčnice.

Vstupné 15 €.

www.festivalcervenik.sk



Kulturama Jazz

BARDEJOV. Dnes a zajtra bude letná záhrada Escape Cafe v Bardejove miestom druhého ročníka medzinárodného džezového festivalu, ktorý privíta nórsku speváčku Caroline Hitland v sprievode slovenského gitaristu Stanislava Počajiho, ďalej zoskupenia Dwootho (PL), Face of the Bass (CZ), Grzegorz Karnas Quartet (PL), Ľuboš Brtáň Quartet a ďalších.

Vstupné je 5 € / deň.

www.kulturamajazz.sk

Podroháčske folklórne slávnosti

ZUBEREC. Toto je už 35. ročník najväčšieho folklórneho podujatia na Orave, ktorý sa pravidelne koná v prírodnom amfiteátri nad obcou Zuberec a v Múzeu oravskej dediny.

Predstavia sa na ňom také súbory ako FS Javorník z Brna, Kolkha z Gruzínska, Krzesani z Poľska či Kopaničiar z Myjavy.

www.zuberec.sk



RockBeskyd fest

v Turzovke

TURZOVKA. V prírodnom amfiteátri v Turzovke zahrajú dnes domáce kapely Tublatanka, Arzén, ale aj ZZ Top Revival. Vstupné 10€.