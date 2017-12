Excentrik naživo aj vo filme

Russell Brand si ako rocková hviezda plní všetky staré priania

6. aug 2010 o 0:00 Ján Gregor

Hudobná komédia môže dopadnúť príšerne, keď do nej obsadíte Hugha Granta a nútite ho skladať piesne. Komédia Dostaň ho tam! vytiahla asi najbizarnejšiu postavičku britského šoubiznisu a dopadlo to oveľa lepšie.

Fiktívny spevák Aldous Snow sa na filmovom plátne prvýkrát objavil pred dvoma rokmi v komédii Forgetting Sarah Marshall, u nás uvedenej pod názvom Kopačky. Z vedľajšej postavy sa v novom filme toho istého režiséra (Nicholas Stoller) a producenta (Judd Apatow) stáva hlavná. Konečne vyťažili všetko, čo im mohol Russell Brand ponúknuť, keby pred dvoma rokmi nespútali jeho životnú energiu.

Recenzia Dostaň ho tam! (Get Him to the Greek) USA 2010, 109 minút

Réžia: Nicholas Stoller. Scenár: Nicholas Stoller, Jason Segel. Kamera: Robert D. Yeoman. Hudba: Lyle Workman.

Hrajú: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Christina Aguilera, Pink, Katy Perry

Premiéra v SR: 5. augusta

Najpotentnejšia celebrita

Excentrik jeho formátu sa na povrch predral až na druhý pokus, v novej komédii hrá v podstate samého seba, stačí sa pozrieť na jeho životopis.

Rodičia sa rozviedli, keď mal len pár mesiacov, ako sedemročného ho sexuálne zneužili, jeho matka niekoľkokrát prekonala rakovinu, on už v pätnástich trpel bulímiou, neskôr sa objavili mániodepresívne sklony, závislosť od alkoholu, heroínu a sexu. Keď sa ľuďom nepáčili jeho výkony v hereckej škole, o hlavu si rozbil fľašu a dobodal si hrudník a ruky. Podivný chlapík s večne rozhalenou košeľou a rázporkom (trikrát po sebe vyhral cenu Shagger of the Year pre najpotentnejšiu britskú celebritu) sa rýchle zaradil medzi najlepších britských komikov, čo využíva aj nový film.

Rady starého nemravníka

Ponúka zábavný pohľad do zákulisia hudobného biznisu, kde stále hľadajú nové hviezdy a v zúfalstve občas siahnu po aj zapadnutom britskom rockerovi. Kariéru pred rokmi predčasne ukončil album Malý Afričan, kde na spôsob Bona Voxa či Michaela Jacksona snažil zachrániť svet. Recenzie jeho počin zhodnotili ako druhú najhoršiu vec, aká postihla Afriku po apartheide.

Narcistický Aldous trpí nedávnym rozchodom, v podobnej životnej fáze je aj obézny zástupca hudobného štúdia (Jonah Hill). Dostane nezvládnuteľnú úlohu priviezť triezveho Aldousa z Británie do Ameriky a byť načas na koncerte, ktorý má oživiť jeho kariéru.

Film je postavený na tejto nekompatibilnej dvojici, starý nemravník ukazuje obéznemu manažérovi všetko, o čo prichádza vo svojom monogamnom vzťahu, no zároveň mu radí, ako ten istý vzťah zachrániť.

Komédia plná slovného humoru je miestami nepreložiteľná, a tak slovenské titulky občas zachytia len holú podstatu, ale nie samotné žarty. Tie sú na rozmanitej úrovni a film im podriadil celú dejovú líniu – je to vlastne sled zábavných scénok, ktoré sa naoko tvária, že tvoria kompaktný celok.

Napriek tomu o hudobnom biznise hovorí viac než smrteľne vážne hudobné filmy. Práca v šoubiznise je zábava, čo tento film ani na chvíľu nepopiera, hoci sa občas tvári vážnejšie. Ako hudobná komédia obstojí, ako návod na život iba ak ste Russell Brand.